Не могут обеспечить достойную жизнь. 42% работающих украинцев считаются бедными

По результатам первого полугодия 2020 уровень бедности в Украине по абсолютному критерию среди работающего населения составил 42,4%.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, именно такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

На заседании комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов глава комитета Галина Третьякова назвала наиболее уязвимые слои населения. Это – дети, подростки, лица старше 75-ти лет и неработающие пенсионеры.

По ее словам, важным шагом в Стратегии преодоления бедности является монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, актуальными остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.

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А заведующий сектора исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021-м не ожидается улучшения ситуации. По ее словам, нужно разработать новый комплексный документ, решить проблему межведомственного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у нас с 2000-гопо 2020 год шло колебания числа бедных в пределах 25-26%.

А экономист Виктор Скаршевский объяснял, что 43% населения Украины, или 19 млн человек могут считаться бедными. Они тратят меньше фактического прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет около 4500 гривен.

Напомним, почти пятая часть населения Украины может оказаться за чертой бедности из ковида и локдаунов:

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