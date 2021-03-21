Не так плохо: в МВФ дали прогноз по восстановлению мировой экономики

Появились перспективы более быстрого восстановления мировой экономики, чем ожидалось ранее, хотя есть и тревожные признаки.

Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы МВФ Джеффри Окамото.

Соответствующие изменения собираются внести в апрельский доклад фонда о перспективах развития экономики.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году около 5,5%. Но сейчас появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", – утверждает Окамото.

Реклама

В то же время он подчеркнул, что восстановление экономики пока неполное и неравномерное, так как в большинстве стран показатели ВВП остаются ниже докризисных.

Так, по его словам, если Китай уже почти завершил восстановление и вернулся к докризисным уровням, то за его пределами разрыв между развитыми и развивающимися экономиками увеличивается.

МВФ также прогнозирует, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2020-2022 годах будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было, а прививочная кампания из-за неравномерности распределения вакцины в некоторых странах может затянуться до 2022 года.

Напомним, по мнению эксперта, карантин в Украине сильно повлиял на экономику страны и чтобы восстановиться после локдаунов, нужно несколько месяцев.