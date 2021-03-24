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Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой

24 марта, 09:27

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Нулевую декларацию предусмотрели для многих категорий украинцев

Налоговая амнистия в Украине, которая планируется уже на лето 2021 года, коснется не только богачей. О подаче "нулевой декларации" придется задуматься и многим относительно небогатым украинцам, говорится в статье сайта "Сегодня".

Вот лишь неполный список тех, кому придется отчитаться о дохода и имуществе:

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Предполагается, что после добровольного декларирования имущество, о котором станет известно налоговой из деклараций, будет считаться "стартовой базой". И каждый последующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества (квартир, машин, денег на счетах) с размером официальных доходов, с которых уплачены налоги.

Напомним, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано аж пять альтернативных законопроектов к президентскому проекту о налоговой амнистии, который уже рекомендовал принять финансовый комитет парламента.

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Источник: Сегодня

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