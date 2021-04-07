Банкротство "Аркады" больше не проблема: что будет с недостроями скандального банка

Вопрос проблемных недостроев обанкротившегося банка "Аркада" принципиально решен. Речь идет о ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Обманутые вкладчики в недвижимость получат или свое жилье, или денежные компенсации. Для этого разработали специальный механизм и уже утвердили дорожную карту.

Достраивать ЖК будет компания Stolitsa Group за счет счетов группы "Аркада", а также с помощью продажи еще нереализованных квартир и кредитов под государственные гарантии. Тем, кто брал квартиры в рассрочку и еще не успел полностью за них рассчитаться, тоже придется заплатить.

Об окончательном решении проблемы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Решение предусмотрено меморандумом, который 7 апреля подписали глава Нацбанка Кирилл Шевченко, глава КМДА Владимир Кличко, глава СБУ Иван Баканов, замминистра развития громад Василий Лозинский, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут и, собственно, Аваков.

"Мы знаем, как обманутым жителям получить жилье или компенсации – меморандум подписан. Но нужно еще время, чтобы это выполнить. <...> В отношении всех работников банка, которые причастны к незаконным действиям, сейчас идет следствие", – сказал глава МВД. "Будем делать все, чтобы каждый из инвесторов получил жилье, которое он приобрел", – добавил Кличко.

Также готовится несколько законопроектов, которые внесут в Верховную Раду, уточнили в НБУ.

"Кейс "Аркады" – значительно шире, чем проблемы одного небольшого банка. Это очередное напоминание о законодательно неурегулированном законодательстве о строительстве. Именно поэтому... разрабатывается целый ряд законопроектов в продолжение подписания меморандума", – добавил Шевченко.

Что за ЖК?

ЖК "Эврика" расположен на проспекте Академика Глушкова. В эксплуатацию сданы 6 домов. Еще 23 дома — в разной степени готовности. Согласно данным застройщика, 95 тыс. кв. м жилья еще не проданы. ЖК "Патриотика" находится по улицам Софии Русовой – Елизаветы Чавдар – Бориса Гмыри. Здесь в эксплуатацию введены 47 домов. Еще 11 – в процессе строительства. Не проданы лишь 2 тыс. квадратных метров. ЖК "Патриотика на озерах" расположен на берегу озера Тяглое. Основанным инвесторам "Аркады" там продано 550 квартир.

Контекст:

В августе 2020 года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным . У финучреждения были проблемы с уровнем капитала. Это первый с ноября 2018 года банк, который попал в категорию обанкротившихся.

. У финучреждения были проблемы с уровнем капитала. Это первый с ноября 2018 года банк, который попал в категорию обанкротившихся. НБУ ранее обращался в Нацполицию с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц банка и просьбой сохранить недвижимость вкладчиков.

Аудит трех проблемных недостроев "Аркады" проводил Киевгорстрой. Он же считался главным кандидатом на достройку ЖК. Результаты проверки так и не были официально опубликованы, а достройку объектов компания не начала.