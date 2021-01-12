Нефть дорожает. Как это изменит цены на бензин в Украине

Резкое повышение мировых цен на нефть приведет к росту стоимости автомобильного топлива в Украине к концу января. Если в октябре баррель стоил 37 долларов, в декабре более 45, то в январе взлетел до 55 долларов. Рост цен на бензин уже начался, а вот дизелю пока ничего не грозит.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты топливного рынка Геннадий Рябцев и Сергей Куюн.

"Бензины уже подорожали в опте на 3-4%, дизтопливо пока нет. ДТ на рынке достаточно, поэтому цена не него останется стабильной. А вот бензины ждет небольшой рост, в среднем не более 20 коп./л и не во всех сетях. Но при условии, что гривня не будет дешеветь, иначе топливо подорожает намного быстрее", – говорит Рябцев.

Куюн говорит о формировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л. Причина – повышение оптовых цен. По его словам, розничные цены может "прорвать" в любой момент, причем рост ожидается не менее, чем на 1 грн/л.

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Но вероятность такого роста на этой неделе эксперт оценивает, как невысокую: в Украине локдаун, потребление топлива небольшое, а запасов его на рынке достаточно.

Подробно том, как и почему изменились цены на АЗС, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Топливный рынок: куда пойдут цены в новом году".

Ранее также сообщалось, что Верховная Рада может изменить цены на топливо в Украине, пересмотрев акцизный сбор. Этот сбор взимается с бензина, дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа. И нынешняя попытка парламентариев сделать привозное топливо дороже – не первая. Подробнее смотрите в сюжете: