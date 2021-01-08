Нефть становится дороже: цены на Brent и WTI уверенно растут

Мировые цены на нефть продолжают плавно повышаться после того, как достигли максимума с февраля-2020. В целом котировки показывают рост четвертый день подряд. В основном на рынок положительно повлияли новости о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:55 по киевскому времени составила 54,77 доллара за баррель – на 0,39 доллара (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 51,16 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,65%) выше уровня предыдущей сессии.

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Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

А мутировавший штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране:

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