Немецкий обозреватель о санкциях против Путина: Первый шаг – отказ от Nord Stream 2

После заморозки строительства газопровода можно перейти к точечным санкциям против окружения Путина

Вынесение приговора Алексею Навальному и жесткий разгон протестов в поддержку российского оппозиционера должны получить надлежащую оценку в Европе. И санкции против газопровода "Северный поток – 2" могу стать удобной возможностью для этого.

Об этом в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет обозреватель Райнхард Фезер.

По его мнению, новые санкции не смогут помешать президенту РФ Владимиру Путину "нейтрализовать" Навального, в котором он почувствовал угрозу для своей власти. Но это не должно означать, что Евросоюзу не следует вообще ничего предпринимать, полагая, что сделать он все равно ничего не сможет.

Обозреватель подчеркивает, что даже сторонники "реальной политики", в которой права человека отступают на второй план, должны понимать: брутальная жестокость силовиков в Москве – это наглядное выражение того, как хозяин Кремля понимает политику, в том числе международную. Тот, кто хочет, чтобы российские власти воспринимали его всерьез, должен четко дать понять, что обращаться с ним подобным образом не удастся.

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"Именно поэтому вопрос состоит не в том, следует ли европейцам проявить более жесткую реакцию, чем порицание на словах, а в том, какой эта реакция должна стать. И хотя многие уже устали это повторять, но первым шагом, который необходимо было сделать уже давно, должен быть отказ от строительства газопровода "Северный поток – 2". Точечные санкции против активов тех, кто обогащается за счет режима, могут стать следующим шагом", – добавил Райнхард Фезер.

Напомним, депутат бундестага от ХДС, глава комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер считает, что Германия может давить на Россию через "Северный поток – 2": достроить, но не использовать его.

Тем временем Россия и Германия пытаются обойти американские санкции, наложенные на газопровод "Северный поток – 2".