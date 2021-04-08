НКРЭКУ провоцирует новый кризис с "зелеными" инвесторами в 2021 году, – депутаты

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) откладывает принятие постановления по обеспечению 100% уровня выплат за произведенную зеленую энергию в январе и феврале текущего года, чем провоцирует новый кризис в отношениях государства с иностранными инвесторами. Об этом в Facebook написало межфракционное депутатское объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", сообщает "Znaj.ua".

На своем заседании НКРЭКУ в очередной раз отложила принятие проекта постановления "Об утверждении размера стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, предоставленной ГП "Гарантированный покупатель" в январе 2021 года", чем создает значительные риски для текущих выплат по "зеленому" тарифу, а именно – оплаты за январь и февраль текущего года.

В МФО отмечают, что вопрос своевременности расчетов является сверхважным, поскольку большинство инвесторов привлекали внешние инвестиции для реализации проектов в Украине.

"Любые задержки в выплатах будут свидетельствовать об уклонении государства от стратегического курса по увеличению доли ВИЭ в энергетическом балансе. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на инвестиционный климат Украины, отношения со странами и партнерами, которые оценивают государственные органы власти не по заявлениям, а по конкретным действиям", - подчеркнули в МФО.

Они также сообщили, что 7 апреля представители МФО хотели попасть на заседание комиссии, чтобы напомнить его членам о необходимости выполнения своего долга, однако не были допущены.

"Надеемся, что комиссия все же вынесет к принятию решения и будет придерживаться принципа равного доступа всех участников к заседанию", – добавили в депутатском объединении.

Реклама

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальную работу".

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года. По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине. Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.