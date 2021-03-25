Номера авто по-новому: прописку водителя решили больше не учитывать

Министерство внутренних дел захотело сэкономить на доставке номерных знаков

Каждый сервисный центр МВД в Украине будет выдавать номерные знаки транспортных средств только своей области. То есть территориальная принадлежность автомобиля теперь зависит от места его регистрации, а не от места прописки собственника.

Такое решение закреплено указом МВД.

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Новое требование не будет распространяться на номерные знаки, которые оставлены на платном хранении в сервисном центре МВД.

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С помощью изменения правил МВД хочет избежать лишних расходов – например, на доставку номеров из других регионов.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел уже выдают специальные номерные знаки для электромобилей, надписи на которых нанесены зеленым цветом.

Кроме того, в полиции рассказали, как наказывают водителей за ЗD-номера на авто.

А о том, как выросли штрафы за нарушение ПДД, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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