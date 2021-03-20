"Новая почта" повысила тарифы: сколько теперь стоят посылки

С сегодняшнего дня, 20 марта, вступили в действие обновленные тарифы "Новой почты" на услуги доставки и упаковки отправлений. Теперь стоимость всех мелких посылок (до 1 кг) вырастает до 40-50 гривен.

Как свидетельствуют данные на сайте компании, вводятся такие обновления:

тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;

тариф на упаковку повышается на 1-6 грн;

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отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

Повышение тарифов в "Новой почте" объяснили ростом цен на топливо, коммунальные услуги и инфляцией в целом.

Напомним, год назад "Новая почта" отменила плату за хранение клиентских отправлений до завершения всеукраинского карантина.

Также украинцам разрешили пополнять банковские карточки в отделениях "Укрпочты". Зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию. А Верховная Рада уже дала старт превращению "Укрпочты" в банк. Но против таких новаций выступает НБУ.