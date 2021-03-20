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"Новая почта" повысила тарифы: сколько теперь стоят посылки

20 марта, 07:30

Ксения Капустинская

Обновленные тарифы почтового оператора заработали с 20 марта

С сегодняшнего дня, 20 марта, вступили в действие обновленные тарифы "Новой почты" на услуги доставки и упаковки отправлений. Теперь стоимость всех мелких посылок (до 1 кг) вырастает до 40-50 гривен.

Как свидетельствуют данные на сайте компании, вводятся такие обновления:

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Повышение тарифов в "Новой почте" объяснили ростом цен на топливо, коммунальные услуги и инфляцией в целом.

Напомним, год назад "Новая почта" отменила плату за хранение клиентских отправлений до завершения всеукраинского карантина.

Также украинцам разрешили пополнять банковские карточки в отделениях "Укрпочты". Зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию. А Верховная Рада уже дала старт превращению "Укрпочты" в банк. Но против таких новаций выступает НБУ.

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Источник: Сегодня

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