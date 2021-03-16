Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group

Власти потребовали от крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba Group избавиться от медиаактивов. Это произошло после конфликтов основателя Alibaba Джека Ма с руководством страны. Сейчас Alibaba владеет долей в китайском аналоге Twitter – Weibo, а также газетой South China Morning Post.

Китайские чиновники потребовали от Alibaba представить план по существенному сокращению активов в этой сфере пишет The Wall Street Journal.

Аналитики считают, что наличие у Alibaba активов в СМИ создает серьезные проблемы для Коммунистической партии Китая и ее мощного пропагандистского аппарата.

По оценке издания, совокупная стоимость принадлежащих Alibaba долей в публичных компаниях составляет более 8 млрд долларов. В частности, доля Alibaba в Weibo оценивается в 3,5 млрд долларов, а в видеоплатформе Bilibili – в 2,6 млрд долларов.

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В Alibaba отказались комментировать возможную продажу медиаактивов, а также заявили, что "пассивно" инвестируют в медиа – исключительно, чтобы помочь компаниям и сотрудничать с ними в коммерческом поле.

"Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения", – заявили в Alibaba.

Напомним, у миллиардера Джека Ма начались серьезные проблемы после скандального выступления в Шанхае осенью-2020. Тогда многие оценили его речь за смелость, но в итоге она сорвала первичное публичное размещение акций Ant Group. Ма, в частности, заявил, что китайских у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации.

IPO Ant Group планировалось как крупнейшее в мире. Ходят слухи, что инициатором отмены мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в отношении Alibaba было начато антимонопольное расследование.

К слову, в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума: