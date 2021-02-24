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Novumedical отзывы позитивно влияют на развитие компании

24 февраля, 14:19

PR

Представители Новумедикал всегда очень тщательно анализируют обратную связь

Международная ассоциация Novumedical ежегодно проводит аудит своей деятельности. Благодаря активной обратной связи и отзывам в интернете, компании удается постоянно улучшать свой сервис и оборудование, делая его наиболее эффективным. Именно за это оборудование Новумедикал уже выбрали десятки тысяч клиентов во многих странах мира, и на этом компания не планирует останавливаться.

Стало известно, что в 2020 году в Novumedical отметили семилетие своей работы в Украине, а это признак стабильности и надежности, которым сейчас могут похвастаться далеко не все. Компании удалось достойно сработать в период карантина, адаптируясь под новые условия и идя навстречу своим клиентам — именно в этот период появилась возможность взять оборудование NovuEye, Novuheat, BodyHealth, Toprelax и Moxi в аренду и протестировать его перед покупкой. Это по достоинству оценили клиенты, публикующие свои отзывы о Новумедикал в сети.

Как известно, держателем франшизы Novumedical является японская компания System 5/95, которая каждый год проверяет качество работы демонстрационных центров по всему миру. Японские специалисты на протяжении месяца инспектировали не только центры, но и отдел сервисного обслуживания и послепродажного сопровождения. В процессе проведения аудита специалисты из Японии пришли к таким выводам:

1) Согласно данным обзвона покупателей оборудования Новумедикал:

2) Обучающие Школы здоровья и долголетия бесплатно посещает более 10 000 человек в день.

4) В среднем, сервисное обслуживание оборудования выполнялось за три дня (без учета логистики), что соответствует высоким международным стандартам качества.

Пожеланиями аудиторов было:

Отметив высокий профессионализм сотрудников и экспертов ассоциации, японские аудиторы направились с проверкой в Казахстан, Узбекистан, Россию и Польшу, где также действуют центры ассоциации.

Novumedical отзывы о компании

Представители Новумедикал всегда очень тщательно анализируют обратную связь, оперативно реагируют на вопросы и комментарии посетителей. Благодаря этому компания постоянно развивается и работает над тем, чтобы оборудование стало еще лучше, давало еще больший эффект обладателям.

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