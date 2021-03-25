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Новым штрафам – неделя. На чем чаще всего попадались украинские водители

25 марта, 14:53

Ксения Капустинская

Немало нарушений – на совести пешеходов

Полицейские оформили более 18 тысяч протоколов о нарушениях ПДД, штрафы за которые повысили неделю назад. Чаще всего правоохранителям попадались те, кто превысил скорость (9266 протоколов). На втором месте по частоте – штрафы за непристегнутые ремни или отсутствие мотошлемов (3149). На третьем – вождение в состояние алкогольного опьянения (2241).

Статистику по количеству протоколов показали в Патрульной полиции:

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  1. Превышение скорости – 8 696 постановлений за превышение более чем на 20 км/ч, 570 протоколов – за превышение более чем на 50 км/ч.
  2. Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами – 3149 постановлений.
  3. Вождение в состоянии опьянения – 2241 протокол.

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  1. Вождение без прав или передача управления человеку, у которого не прав – 1969 постановлений.
  2. Нарушение ПДД пешеходами – 1226 постановлений.
  3. Управление транспортным средством лицом, которое лишили прав – 531 постановление.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в первый час действия новых наказаний жителю Львова выписали штрафы на 71 400 тыс. гривен.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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