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Новый украинский лоукостер согласовал 13 рейсов за границу: список

23 марта, 15:13

Ксения Капустинская

Авиакомпания Bees Airline получила разрешения от регулятора

Госавиаслужба выдала разрешения на полеты по 13 регулярным маршрутам новому украинскому лоукостеру Bees Airline:

Как сообщает портал Avianews, Bees Airline получил еще 16 разрешений на выполнение чартерных рейсов.

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Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасы, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

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Из региональных аэропортов будут летать такие чартеры:

Сейчас авиакомпания уже летает по чартерным рейсам из Киева и Львова в Египет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему до сих пор не заработал аэропорт в Черкассах.

Видео: Сегодня

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