Новый украинский лоукостер согласовал 13 рейсов за границу: список

Госавиаслужба выдала разрешения на полеты по 13 регулярным маршрутам новому украинскому лоукостеру Bees Airline:
- из Киева – в Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку;
- из Одессы – в Тбилиси и Ереван;
- из Львова – в Ереван.
Как сообщает портал Avianews, Bees Airline получил еще 16 разрешений на выполнение чартерных рейсов.
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Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасы, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.
Из региональных аэропортов будут летать такие чартеры:
- из Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват;
- из Одессы – в Анталию;
- из Харькова – в Анталию и Тиват;
- из Кривого Рога – в Тиват.
Сейчас авиакомпания уже летает по чартерным рейсам из Киева и Львова в Египет.
Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему до сих пор не заработал аэропорт в Черкассах.
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