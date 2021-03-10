Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация

В последних числах февраля президент Украины внес в парламент четыре законопроекта, направленных, как следует из названий, на детенизацию доходов украинцев. В обиходе этот пакет уже назвали законопроектами о "нулевой декларации", или о "налоговой амнистии".

"Сегодня" рассказывает, что представляют собой эти законопроекты и почему они сразу вызвали общественный резонанс.

Декларируй и плати налог

Основным можно назвать законопроект №5153 – "О внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и оплаты одноразового сбора в бюджет". Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года в Украине должно пройти одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Смысл одноразового декларирования в том, чтобы разрешить украинцам, которые имеют неучтенные, незадекларированные доходы, задекларировать их, а также приобретенное на них имущество, и таким образом "обелить" и доходы, и имеющуюся собственность.

При этом, правда, нужно будет уплатить определенный налог (о чем расскажем дальше), но зато в будущем не придется объяснять происхождение тех доходов и имущества, которые задекларированы. То есть доходы и имущество, которые будут указаны в период добровольного декларирования, автоматически переходят в разряд законных.

В комментариях к законопроектам, которые уже прозвучали, говорится в основном о богатых людях, которые таким образом смогут "обелить" свои сбережения и имущество, разбросанные по разным странам, и начать платить за них налоги в украинский бюджет. При этом закон не будет распространяться на госслужащих и другие категории, которые должны декларировать доходы, согласно антикоррупционному законодательству – для них правила не меняются.

Однако, как следует из пояснительной записки к законопроектам, под прицел попадают не только миллионеры. В частности, многие ФОПы, айтишники, все самозанятые лица, а также те, кто выполняет работы за "черный нал" или получает зарплаты в конвертах.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту № 5153, в 2019 году уровень теневой экономики в Украине составлял 29% объема ВВП, в I квартале 2020-го – 31%. "Кроме того, одним из негативных явлений современного рынка труда Украины является перемещение части занятого населения к неофициальному (теневому) сектору. Такая форма занятости предусматривает сокрытие от учета и налогообложения результатов разрешенной законодательством деятельности. Так, согласно данным Государственной службы статистики Украины, количество неформально занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет в Украине в 2019 году составляло 3460,4 тыс. человек, в январе-сентябре 2020-го – 3275,5 тыс. человек, в итоге доходы таких граждан остаются незадекларированными и из них не уплачиваются предусмотренные законом налоги и сборы", – говорится в пояснительной записке.

Что нужно и что не нужно декларировать

Согласно проекту закона, декларированию подлежат:

валютные ценности (кроме наличных);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество;

части (паи) в имуществе юрлиц.

За декларируемые объекты нужно будет платить специальный сбор (налог). Если предмет декларирования находится в Украине, придется уплатить 5% его стоимости (кроме валютных ценностей на банковских счетах). Если объект декларирования находится за границей – 9% его стоимости. За гособлигации, купленные в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется заплатить 2,5% их номинальной стоимости.

Можно не декларировать:

квартиру общей площадью 120 кв. м;

жилой дом площадью 240 кв. м;

нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает норм бесплатной передачи, которые определены в ст. 121 Земельного кодекса (для ведения личного сельского хозяйства – 2 га, для садоводчества – 12 соток, для строительства жилого дома – не более 25 соток в селах, 15 соток в поселках, 10 соток в городах, для гаража – не более 1 сотки);

одно транспортное средство личного некоммерческого пользования (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 3000 куб. см и/или рыночной стоимость свыше 375 минимальных зарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

другие активы суммой менее 400 тыс. грн.

Другие законопроекты из этого пакета вносят уточнения в законодательство. Так, в законопроекте №5154 говорится о том, что деньги, собранные в виде налога (сбора) за декларируемые доходы, попадут в общий фонд госбюджета. Законопроект №5155 – о том, что декларантов не будут наказывать за нарушения норм закона о валюте и валютных операциях. В законопроекте №5156 перечислено, какие именно административные и уголовные нарушения простят субъектам одноразового декларирования.

"Незаконное" имущество можно найти у половины страны

Чтобы понять, кому нужно будет подавать "нулевую декларацию", стоит выяснить, что понимает закон под "теневыми" доходами и имуществом. В законе это формулируется так:

"Актив, размещенные на территории Украины и/или за ее пределами, если такие активы физического лица были получены (приобретены) таким физическим лицом за счет доходов, которые подлежали в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине и с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства по вопросам налогообложения… и/или которые не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства… на протяжении любого из налоговых периодов, которые имели место до 1 января 2021 года".

Иными словами, если у налоговой не будет информации о том, что человек платил налоги с зарплаты или с доходов, эти доходы считаются "теневыми". И, соответственно, имущество, приобретенное на такие средства, также считается "нелегальным".

То же самое касается имущества, которое по цене превышает "белые" доходы человека (то есть доходы, с которых были уплачены налоги). Например, если официальная зарплата составляет менее 10 000 грн, а человек купил квартиру за 1 млн грн – такая покупка также будет расценена как купленная на "теневые" доходы.

Как известно, сейчас одной из распространенных форм приобретения недвижимости являются фиктивные договора дарения. К ней прибегают, например, когда сумму сделки не хотят или не могут провести через банк. Однако по законодательству, "подарки" на сумму свыше 50 тыс. грн подлежат декларированию. Также, если это подарки не от близких родственников, с подарка нужно заплатить 5% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора, если сумма подарка превышает 1180,75 грн.

"Уплата налогов и подача отчетности – это два ключевых фактора законности владения имущества. В законопроектах идет речь о декларировании активов (например, недвижимости), которые были куплены (получены) за деньги, с которых не были удержаны налоги, и по этим активам не была подана отчетность до 1 января 2020 года. Тоже самое касается активов, которые были просто скрыты от государства", – объясняет юрист Андрей Шульгин.

"Это только вершина айсберга"

Эксперты считают, что "нулевое декларирование" – это только первый шаг.

"Эти законопроекты – только вершина айсберга. После легализации будет и второй шаг, который пока не анонсируется, но без которого вся эта система становится бессмысленной. Второй шаг – это всеобщее декларирование и налогообложение прироста дохода имущественно-финансового состояния", – полагает экономический эксперт Алексей Кущ.

Он считает, что через это сито хотят пропустить всю страну. Хотя говорит, что процентов 90 населения так и не поймут, что их пропустили через это сито, потому что большинство активов, которые у них есть, будут задекларированы автоматически: квартиры до 120 кв. м, дома до 240 кв. м и т. д.

"Но в дальнейшем, когда введут обязательное декларирование, каждый человек должен будет заполнять ежегодную декларацию. Прирост его имущественно-финансового состояния будет сравниваться со стартовой базой легализации и с задекларированными доходами. И то, что не подтверждено доходами и уплаченными налогами, будет облагаться по ставке подоходного налога и военного сбора. По сути, это будет налог на заробитчан, налог на самозанятых, на аутсорсеров, теневиков и т.д.", – говорит Алексей Кущ.

Экономист приводит такой пример. Допустим, человек, который проработал несколько лет за границей или на аутсорсе, не подал нулевую декларацию. Соответственно, он не указал ни своих доходов, ни имущества. То есть в налоговой службе его стартовый капитал будет оцениваться в 0 грн. Затем человек решит купить квартиру. На заработанные деньги. Но, поскольку с них не уплачены налоги (а представители указанных работ, как правило, налоги с доходов не платят), соответствующие службы заставят покупателя уплатить почти 20% от стоимости квартиры.

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