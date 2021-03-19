Обвинение экс-министру транспорта Рудьковскому основано на показаниях экстрасенса, – юрист

В уголовном деле экс-депутата и экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого обвиняют в похищении народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, есть свидетельства экстрасенсов, сообщает "Цензор.Нет" в статье "Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов".

"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", – цитирует издание Николая Катеринчука, адвоката юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", который ознакомился с делом.

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Также досудебное расследование пришло к выводу, что "Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах", – говорится в публикации.

Ранее были обнародованы записи, на которых Олег Семинский говорит о готовности баллотироваться от любой из партий и бюджет – семь миллионов долларов. Семинский признал, что разговор действительно имел место.