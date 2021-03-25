Очень сильный сигнал: почему дело ПриватБанка важно для партнеров Украины

Все хотят видеть Коломойского и Боголюбова фигурантами дела, говорит Ирина Венедиктова

Одобрение президентом Владимиром Зеленским санкций США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, а также другие недавно принятые меры в раскрытии "дела ПриватБанка" дают надежду на то, что глава государства готовится серьезно заняться этим вопросом.

Об этом говорится в статье британского экономического издания The Financial Times.

"В глазах общественности и международных партнеров Украины борьба за судьбу ПриватБанка остается лакмусовой бумажкой для будущего Украины", – сказала глава национализированного сейчас и доходного банка Шэрон Иски.

"Последние принятые меры посылают обществу и международным партнерам Украины очень сильный и позитивный сигнал о том, что лица, которые повлекли беспрецедентный ущерб и банкротство ПриватБанка, будут привлечены к ответственности", – добавила она.

А генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что в то время, как "все хотят этих всемогущих Коломойского и Боголюбова этих дел" , НАБУ, по результатам проведенного расследования, не предъявили им никаких обвинений.

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Как пишет издание, украинские олигархи имеют союзников в правоохранительной системе, которая все еще считается пропитанной коррупцией.

По словам НАБУ, бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко была слита информация о запланированном предъявления ему обвинений, "потому он пытался выехать из Украины". Венедиктова отметила, что ее Офис проводит внутреннюю проверку, добавляя, что "очень небольшой круг людей" знали о планах.

Генпрокурор объяснила: "Конечно же, ЕС, США и МВФ хотят расследований фактов коррупции... чтобы видеть, что страна способна бороться с коррупцией. И нам необходимо это продемонстрировать".

Напомним, по делу "ПриватБанка" объявлено подозрение трем ключевым руководителям финансового учреждения, которых подозревают в хищении 8 млрд грн 2016 года.

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