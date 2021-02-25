Очередная инициатива по ограничению срока службы железнодорожных вагонов будет стоить рынку 41,6 млрд грн

Мининфраструктуры в третий раз предлагает ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов

На сайте Министерства инфраструктуры обнародовали новую редакцию проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". В случае принятия данного документа, участникам рынка необходимо будет найти дополнительно 41,6 млрд грн на новые вагоны. Об этом свидетельствует "Анализ регуляторного влияния" документа, пишет телеграмм-канал "Кирпы на вас нет", сообщает "Obozrevatel".

Министерство инфраструктуры в третий раз предлагает ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов. Проектом текущего акта, как и раньше, вводится ограничение срока службы определенных типов вагонов, в том числе полувагонов и зерновозов, а именно – не более чем на полуторный назначенный срок службы.

Вместе с самим проектом приказа Министерство опубликовало "Анализ регуляторного влияния" документа, согласно которому, данная инициатива окажет влияние на 694 субъектов и участников рынка. Дополнительно им потребуются 41,6 млрд грн в течение 5 лет, чтобы выполнить требования Министерства.

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Напомним, проект приказа разработан с целью урегулирования механизма принятия решений о запрете эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте и повышения заинтересованности операторов грузовых вагонов в закупке новых грузовых ж/д вагонов украинских производителей.

Ранее грузоотправители выступили против ограничения сроков службы вагонов. "Внедрение метода каскадного предельного ограничения возраста вагонов с уменьшением предельного возраста полувагонов ежегодно – вообще недопустимое мероприятие, ведь оно создаст огромный дефицит на рынке вагонов, что непременно приведет к росту ставок на аренду вагонов со всеми негативными последствиями для экономики Украины", – заявили в Федерации работодателей транспорта Украины.