Одалживаем государству под проценты: может ли гражданин Украины купить ОВГЗ, куда обращаться и как выбирать

За прошлый год портфель облигаций госзайма в собственности физлиц увеличился на 60%. Почему украинцы покупают ОВГЗ, как рассчитать доходность и выбрать брокера

В последнее время все больше украинцев пробуют зарабатывать или приумножать свои капиталы, покупая государственныеоблигации внутреннего займа – ОВГЗ. По данным Нацбанка, за последний год в портфель ОВГЗ, находящихся в собственности физических лиц, вырос почти на 60%.

По состоянию на 2 марта 2020 года у физлиц находились ОВГЗ на сумму 8,78 млрд грн, а на 2 марта 2021 года – уже 13,98 млрд. Годом ранее, с 2019-го по 2020-й, прирост по этому сегменту составил менее 20% (с 7,34 млрд грн в 2019 году до 8,78 млрд в 2020-м).

Некоторые компании отмечают еще больший прирост портфеля ОВГЗ у физлиц. Например, ICU сообщила, что за минувший год увеличила портфель ОВГЗ, принадлежащий физлицам, на 84%.

Почему украинцы покупают все больше ОВГЗ? Насколько это выгодно и как, собственно, вложить деньги в государственные облигации? С этим вопросом разбирался сайт "Сегодня" с помощью экспертов.

Почему украинцы покупают ОВГЗ

Главное преимущество ОВГЗ по сравнению с банковским депозитом – более высокая доходность. По данным НБУ, средневзвешенный уровень доходности ОВГЗ сейчас составляет 12%. В январе 2021-го государство выпускало облигации с доходностью 10,62 – 12,49%, в зависимости от срока обращения.

Доходность депозитов на сегодняшний день составляет менее 10%, и в последнее время банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам. По данным НБУ, на конец февраля доходность по краткосрочным банковским депозитам (до 1 года) составляла 8%, по долгосрочным – 9,2%.

В отличие от доходов по депозитам, с доходов по ОВГЗ не взимается 18%-ный налог на доходы физлиц(НДФЛ) и военный сбор (1,5%).

"Это сразу дает преимущество 2% плюса к любому депозиту, – говорит руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICUЕвгения Грищенко.

Еще одним преимуществом ОВГЗ называют 100%-ную государственную гарантию. Если банк может "прогореть" и вкладчик получит не более 200 тыс. от Фонда гарантирования вкладов, то государство гарантирует возмещение всей суммы в полном объеме (хотя стоит участь, что выводить деньги придется все-таки через банк). Единственным риском невыплат по ОВГЗ является дефолт.

Минусом ОВГЗ можно назвать существование "нижнего порога входа", то есть минимальной суммы вложения в ОВГЗ, которую устанавливают банки и инвесткомпании. Как правило, у банков этот порог от 100 тыс. грн и выше. В инвесткомпаниях можно вкладывать от 40 тыс. грн. Порог для банковского депозита может быть ниже 1 тыс. грн.

По мнению экспертов, порог покупки ОВГЗ в ближайшее время вряд ли опустится ниже.

"Сейчас очень сложное законодательство в этом плане. Чтобы завести нового клиента, инвесткомпания обязана проверить его по всем базам: не является ли он террористом, важным государственным лицом, нет ли уголовных производств. Должны также проанализировать его декларацию, его доходы и т. д. Это требует нескольких часов работы на каждого клиента. То есть, в пересчете на зарплаты сотрудников, не менее 200 грн. Плюс затраты на каждую операцию – получается, один клиент обходится компании мнимум 300 грн. Если бы эти проверки были автоматизированы, затраты компаний уменьшились бы, и порог входа можно было бы снизить. А пока государство, повышая требования в отношении клиентов, заставляет нас даже повышать минимальный порог операций", – объясняет президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Как рассчитать доходность

Уже упоминалось, что реальная доходность как по депозитам, так и по ОВГЗ оказывается меньше номинальной из-за комиссий и налоговых вычетов. Сравним реальную доходность кредитов и депозитов на конкретном примере.

Для примера рассмотрим варианты вложения суммы 50 тыс. грн. Например, один из крупных негосударственных банков предлагает депозиты на 12 месяцев в гривне под 10% годовых. Калькулятор на сайте банка помогает посчитать, что при ежемесячных выплатах процентом через год клиент получит на руки не ожидаемые 55 тыс. грн, а 54 025 грн. Потому что из начисленных процентов 975 грн придется заплатить в качестве налогов. Таким образом, реальная доходность депозита составит только 8%.

При условии капитализации процентов по депозиту за год 50 тысяч превратятся в 54 177 грн. То есть доходность будет 8,35%.

Если же эти 50 тыс. вложить в ОВГЗ, которые будут погашены через 12 месяцев, номинальный доход также составит, допустим, тоже около 10% (хотя может и больше). То есть в итоге государство вернет 55 000 грн.

Однако при этом нужно будет отдать некоторую сумму брокерам. Ставки у всех разные. И, к сожалению, часто финансовые компании не торопятся обнародовать реальные комиссии. Нет пока в Украине и общедоступных калькуляторов фактической доходности ОВГЗ.

В одних компаниях комиссия для операций с ОВГЗ фиксированная и составляет от 200 грн и выше, в других комиссия исчисляется процентами – от 0,5% и больше. В нашем случае в одной из крупных финансовых компаний придется заплатить около 275 грн. То есть, вложив 50 тысяч, инвестор получит через год 54 725 грн. То есть реальная доходность составляет 9,45%. Добавим, что банк может снимать комиссию за начисление денег на счет и за вывод средств.

Таким образом, положив 50 тысяч в банк на депозит, через год можно получит доход максимум 4177 грн, или 8,35%. Доход от ОВГЗ составит 4725 грн, или 9,45% (без учета банковских комиссий).

Группа ICU приводит расчет доходности для депозита и ОВГЗ с суммы 100 тыс. грн при декларируемой доходности 11%. Доход по депозиту в этом случае составит 8855 грн, доход от вложений в ОВГЗ – 10 000 грн.

Как инвестировать в ОВГЗ

По закону, физическое лицо не может самостоятельно купить ОВГЗ. Это можно сделать только через банк или финансовую компанию-брокера. Как отмечает Евгения Грищенко, сегодня большинство банков и небанковских финансовых учреждений предоставляют такие услуги клиентам-физлицам.

Чтобы инвестировать в ОВГЗ, нужно обратиться в банк или финкомпанию и открыть там счет в ценных бумагах. Эта процедура и напоминает процедуру открытия банковского депозита.

"Человек должен пройти идентификацию с компанией-брокером, торговцем ОВГЗ. Это может быть банк или небанковское финансовое учреждение. Клиенту открывается счет в ценных бумагах, он подписывает брокерский договор, после чего переводит средства на покупку государственных облигаций. В нашем случае мы предоставляем клиенту логин и пароль от системы и он может сам в онлайн-режиме купить любую ценную бумагу, которая ему подходит по сроку, по доходности, по другим критериям. Все тоже по аналогии с депозитом", – рассказывает Евгения Грищенко.

Правда, надо учесть, что, если вы захотите инвестировать в ОВГЗ свыше 400 тыс. грн, банк или брокерская компания могут потребовать подтверждения происхождения средств.

Какие ОВГЗ покупать

ОВГЗ выпускаются как в гривне, так и в валюте. При этом валютные облигации можно купить как за валюту, так и за гривню (в этом случае сначала цена бумаги пересчитывается по курсу валюты на день покупки).

Украинцы могут купить ОВГЗ в основном на вторичном рынке. При этом им не обязательно подстраиваться под дату выпуска очередной "порции" облигаций государством. Как не обязательно ждать срока погашения. И купить, и продать облигации можно в любой момент. Правда, доходность по ним окажется не такой, как декларируется. Доходность таких облигаций формируется рынком.

ОВГЗ делятся на процентные и дисконтные (купонные). Процентные – те, которые можно купить по номиналу (1000 грн за одну облигацию), а после погашения получить назад свои деньги с процентами.

Дисконтные облигации продаются дешевле номинала, а после погашения инвестору выплачивается их номинальная стоимость – 1000 грн.

SIM – так обозначаются дисконтные облигации, или облигации с простой доходностью. Обычно это облигации сроком до года.

YTM – купонные облигации, или облигации с эффективной доходностью (то есть проценты начисляются периодически и затем на всю сумму начисляются следующие проценты). Как правило, это "длинные" облигации, со сроком больше года.

При этом брокеры говорят, что человеку вообще не нужно знать, какие ОВГЗ он покупает.

"Для человека не имеет значения, какие ОВГЗ он покупает, дисконтные или процентные. Важна доходность – так же, как и по депозитам. Почему существуют разные виды этих бумаг? Если "длина" бумаги больше года и все это время инвестор не получал бы никакого дохода, они стоили бы очень дешево. Поэтому обычно, когда "длина" бумаги, то есть время до погашения, больше года, такие бумаги обычно выпускаются с купонами. Чтобы этот купон раз в квартал или раз в полгода приходил на счет инвестора и он имел бы какие-то средства на текущие расходы", – рассказывает Тарас Козак.

Но если эти средства снова инвестировать в тот же самый инструмент, доходность будет больше. Это то, что называют "эффективной доходностью".

"Например, если номинальная доходность облигаций 10% с купонной выплатой ежемесячно, но вы на эти выплаты снова покупаете ОВГЗ, то на конец года доходность будет уже 11%", – приводит упрощенный пример Тарас Козак.

Как выбрать брокера

При выборе финансовой компании эксперты советуют обращать внимание на профессионализм брокеров (могут ли все доступно объяснить клиенту) и на репутацию компании. А также на то, можно ли через нее продать облигации досрочно, до погашения, если возникнет такое желание или необходимость.

"Обязательно должна быть двусторонняя ликвидность. Топовые компании сейчас предоставляют возможность как покупки, так и продажи ценных бумаг в любой момент. Такую возможность предоставляют не все. Ведь продажи ограничены ликвидностью, чтобы клиент имел возможность продать ценные бумаги в любой момент, компания должна иметь свободные деньги в доступе", – объясняет Евгения Грищенко.

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