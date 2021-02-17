Официальный курс: доллар подорожал, а евро дешевеет

На четверг, 18 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.02 18.02 Изменение 1 доллар США 27,83 грн 27,90 грн +0,07 1 евро 33,77 грн 33,64 грн - 0,13

По сравнению со значениями 17 февраля доллар подорожал на 7 копеек после снижения курса на 6 копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ отступил от психологической отметки в 28 гривен, которую при этом уже пробивал вверх на межбанке.

За неделю с 11 по 18 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 13 копеек.

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Курс евро снова падает. Официальный курс просел на 13 копеек после падения на 15 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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