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Официальный курс: доллар подорожал, а евро дешевеет

17 февраля, 18:41

Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 февраля

На четверг, 18 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.0218.02Изменение
1 доллар США27,83 грн27,90 грн+0,07
1 евро33,77 грн33,64 грн- 0,13

По сравнению со значениями 17 февраля доллар подорожал на 7 копеек после снижения курса на 6 копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ отступил от психологической отметки в 28 гривен, которую при этом уже пробивал вверх на межбанке.

За неделю с 11 по 18 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 13 копеек.

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Курс евро снова падает. Официальный курс просел на 13 копеек после падения на 15 копеек днем ранее.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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