Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?

На аукционе Sotheby's продали чашу, которую житель Коннектикута (штат США) купил на местном блошином рынке за 35 долларов. Она оказалась артефактом династии Мин (15-й век). Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. С молотка артефакт ушел за 721,8 тыс. долларов.

Такие истории вызывают соблазн начать поиски ценностей на барахолках, ведь чего-чего, а "гаражных" распродаж в Украине хватает. Но стоит ли тратить на них время? Ответы искала корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж. Главный из них – не все раритеты могут стать инвестицией.

Раньше на Андреевском спуске в столице вовсю торговали древностями. Но после закрытия границ из-за пандемии продавцы антиквариата пропали – их главными покупателями были европейские туристы.

Украинские же коллекционеры антиквариата, как и раньше, находят ценности не в туристических местах, а на ярмарках коллекционеров и обычных барахолках. И говорят, что сейчас – золотое время.

"В это время всплывают – не от хорошей жизни, к сожалению, – вещи, которые люди держали на черный день", – рассказывает антиквар Федор Зернецкий.

Свой первый магазин он открыл еще в начале 90-х. Сейчас у Федора – целый склад уникальных вещей и выставочный зал для их демонстрации. Он десятилетиями изучал предметы искусства, потому может распознать происхождение артефакта, его возраст и аутентичность. А соответственно, и стоимость в кругах коллекционеров.

"Покупаем на базаре, с земли. Потом вытираем грязь, сдуваем пыль, делаем красивую упаковку и выставляем на продажу. В пределах 100 долларов можно купить, например, столик. То есть на барахолке это 2,5 тыс. грн, а если его привести в порядок, подреставрировать, он может стоить минимум 10 тыс. гривен", – говорит антиквар.

Но не все раритеты могут стать инвестицией, ведь и 100 лет назад изготавливали массовую продукцию, которая не несет исторической ценности. Поэтому важно осознавать, сколько экземпляров вашего "артефакта" вообще существует.

Уникальные же вещи не просто растут в цене, но и становятся предметом охоты мировых аукционов. На такой шедевр Федор Зернецкий наткнулся на Sotheby's – в акварели с киевским пейзажем коллекционер распознал руку Тараса Шевченко. Эксперты подтвердили авторство и оценили картину в миллион долларов. На аукционе она стоила почти в 100 раз меньше.

Сайт "Сегодня" рассказывал еще об одной истории (правда, заграничной) – зеркало из уборной комнаты обычного семейства оценили в 10 тыс. фунтов стерлингов, 367 тыс. гривен в эквиваленте.

Тема антиквариата по-настоящему увлекательная – вещи с историей могут стать сокровищем или просто украшением дома. Но профессионалы предупреждают: сейчас на рынке – рекордное количество подделок. Особенно много их на интернет-аукционах, ведь по фото определить подлинность почти невозможно. Поэтому перед тем, как выложить деньги за артефакт, лучше изучить историю вопроса.

Книги

Невероятные находки случаются и у коллекционеров антикварных книг. Владислав Трубицын – владелец галереи в правительственном квартале – рассказывает:

"Самые ценные книги обычно не помпезные, нет у них яркого вида: кожи, золота, камней. Это небольшие брошюрки, прижизненные издания классиков. Это то, что является жемчужиной любой коллекции, то, что очень любят коллекционеры и гоняются за этим по всему миру".

Книга, изданная при жизни писателя, может стоить, как особняк под Киевом – 170 тыс. долларов. Стоимость зависит от того, как сохранился экземпляр, есть ли иллюстрации, в каком состоянии и какого качества палитурка.

А вот книг с печатями действующих библиотек ни один букинист не купит.

Читайте также: Картину Бэнкси продали за 9,8 млн долларов. Он нарисовал плавающую в пруду тележку из супермаркета (фото)

Свою последнюю ценную находку Владислав буквально вытащил из макулатуры:

"Приехала машина, в макулатуру сдали большое количество книг, среди них было прижизненное издание Лермонтова "Герой нашего времени". Книга 1841 года издания, уникальная вещь, звезда любой библиотеки".

С середины 90-х антикварные издания выросли в цене более чем 60 раз. Впрочем, шансов найти настоящую ценность на барахолке или книжном рынке немного. На уникальные вещи ежедневно охотятся перекупщики.

Оружие и военное снаряжение

Шансов найти ценные экспонаты из этой категории – еще меньше, чем с книгами. Коллекционер Евгений Гредунов когда-то даже покупал артефакты у тибетских монахов. Обычно одна вещь стоит по несколько сотен долларов. А вот как ее оценят на аукционе, неизвестно. Бывает, что коллекции оружия стоит и миллионы долларов.

Читайте также: Три миллиона за фото Коби и Леброна: за что коллекционеры платят сумасшедшие деньги

Но Евгений говорит, что коллекционирует не ради бизнеса: в основном покупает, а продает редко. Собрал уже более 5 тысяч древних мечей, кинжалов, сабель, шлемов и доспехов. Есть даже оружие каменного века. Чтобы разместить и показать все это, Гредунов открыл музей.

"Оружие я завозил из более чем 60 стран. В первые годы все было спонтанно, как у слепого котенка. Но со временем я стал читать больше литературы, понял, что нельзя покупать железки, не понимая, что это такое", – рассказывает Евгений.

Монеты

Это один из самых распространенных предметов коллекционирования. К тому же торговля монетами – довольно прибыльный бизнес. Самые популярные – золотые и серебряные деньги царской России.

Но можно выбрать и современные украинские – памятные или инвестиционные монеты от Нацбанка:

"НБУ выпустил более 800 наименований памятных монет. В отличие от инвестиционных, у каждого из них – уникальный дизайн и ограниченный тираж", – рассказывает директор музея денег Нацбанка Денис Толочко.

Особенность инвестиционных монет в том, что их всегда примут в самом банке. С памятными – игра на удачу. Если повезет, они сильно подорожают. Например, самая дорогая монета НБУ – золотая, весом в полкило – была выпущена к "Евро-2012". Тогда она стоила 350 тысяч гривен, а теперь на вторичном рынке – более миллиона гривен.

Напомним, ранее в польском городе Новы-Сонч в руинах Королевского замка XIV века ученые обнаружили тайник, в котором находился сундук с богатым кладом.