Оккупанты в Крыму хотят засекретить информацию об инвесторах и обойти санкции

Власти в Москве хотят привлечь инвестиции в оккупированный Крым, создав на полуострове "особые административные районы" в дополнение к действующей т.наз. "свободной экономической зоне".

Об этом сообщает российское издание РБК.

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Крыма и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

Законопроект имеется в распоряжении журналистов издания и его подлинность подтвердил представитель министерства.

Реклама

Напомним, в Крыму ждут миллиардных инвестиций уже седьмой год, однако они все не приходят.

А тем временем напомним, что США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций по Крыму.

В 2014 году США ввели пакет санкций против Крыма и Севастополя с целью финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экспорт услуг, технологий и товаров попал под запрет, американским инвесторам было запрещено вести в Крыму какую-либо деятельность. Новый пакет также предоставил министру финансов США право применять санкции против частных лиц и компаний, работающих в Крыму.

Видео: Сегодня