ОПЕК+ договорился о добыче нефти. Цены уже рванули вверх

Котировки на Brent и WTI достигли максимумов за 14 месяцев

Страны Организации стран – экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились об объемах добычи нефти в апреле. Предыдущая договоренность ОПЕК+ действует до конца марта, и были сомнения, что Саудовская Аравия согласиться продлить свои обязательства на апрель.

Тем не менее, текущий уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса. Это уже привело к росту цен на нефть – до максимумов с начала января 2020 года.

Такое решение было принято на заседании ОПЕК+, сообщает DW.

Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Но все участники соглашения согласились, что, несмотря на позитивные новости – рост спроса и начало массовой вакцинации от коронавируса, – на рынке нефти сохраняется много рисков.

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Цена майского фьючерса на нефть марки Brent уже выросла до 67,32 доллара за баррель. А апрельский фьючерс на нефть WTI растет до 64,34 доллара.

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Ограничения на добычу нефти вселяют оптимизм в инвесторов. Они рассчитывают, что спрос на сырье будет расти, а вместе с ним повысятся и цены.

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года. В целом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Напомним, на фоне подорожания нефти цены на бензин в Украине стремительно растут.

А подробнее о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость бензина в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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