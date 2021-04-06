Остались последние спокойные дни: украинцам прочат дефицит дизеля и автогаза

Цены на эти виды горючее будут расти, уверены аналитики

На украинских заправках уже заметно подешевел бензин, и это не предел: стоимость горючего упадет еще на 20 коп. за литр. Противоположная ситуация сложилась на рынке дизеля и автогаза. Эти виды топлива будут только дорожать, не исключен даже дефицит.

Такие прогнозы сайту "Сегодня" предоставили аналитики топливного рынка.

"Не вызывает сомнений, что рынок ДТ доживает последние спокойные деньки. Они вскоре сменятся ралли, конца-края которому не видно до конца мая. Остановка поставок "Роснефти" в апреле пробьет дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. тонн. Избежать ограниченного предложения и роста цен не удастся. Ждем крепкую турбулентность по дизелю и сжиженному газу", – считает директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн уточняет: повышение розничных цен на газ ожидается после 10-12 апреля. Причина та же, что и с дизелем – высокая вероятность дефицита из-за остановки поставок из РФ.

Напомним, ранее в Украине начали борьбу с теневым рынком топлива. О первых успехах смотрите в сюжете:

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