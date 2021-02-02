Осторожно, мошенники! Водители в Украине получают липовые протоколы о штрафах

Украинским водителям начали приходить поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости. Это – новая выдумка мошенников. Липовые уведомления о взыскании отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги.

Корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов разбирался, как работает новая схема аферистов и как можно защититься.

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Что за липовые штрафы?

Киевлянин Андрей Бондаренко получил на электронную почту штраф за превышение скорости. Но когда начал разбираться с оплатой, очень удивился:

"Был переход в личный кабинет водителя, чтобы сразу оплатить штраф. А меня тогда не было в стране, я физически не мог ничего нарушить. Хотел написать жалобу, но ничего не нажималось. Я сделал вывод, что это сайт аферистов".

И действительно, аферисты скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные письма о штрафах. Жертва даже не догадывается, что ссылки в письме ведут на клонированный сайт электронного кабинета водителя.

Специалисты по кибербезопасности знают уже минимум о пяти обманутых с начала 2021 года. Сколько пострадало на самом деле – неизвестно.

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И что делать?

Специалисты советуют внимательно изучать письма. Даже официальные. И если по ссылке нет фото- или видео-доказательства нарушения – это уже тревожный сигнал.

"Реальный штраф имеет четкую фиксацию. На сайте кабинета водителя вы всегда можете увидеть день, точное время и место вашего нарушения. Прикладывается видеофиксация", – говорит представитель патрульной полиции Валентин Хоменко.

Еще одна деталь, на которую нужно обратить внимание, – адрес самого сайта.

"Адреса официальных сайтов заканчиваются на "gov.ua". Если есть что-то еще в конце – это может быть частный сайт, созданный мошенником. Поэтому на такие сайты не следует обращать внимания. В любом случае, прежде чем где-либо вводить свои реквизиты, нужно тысячу раз проверить, на реальном ли вы сайте", – советует эксперт по психологической кибербезопаности Наталья Бугаева.

А еще на настоящих постановлениях о штрафах присутствует специальный QR-код. В нем тоже зашифрованы данные для оплаты штрафа.

Напомним, недавно в МВД призвали ужесточить наказание за пьяное вождение. В частности, предлагается узаконить видеосъемку нарушителей полицейскими (потом эти видеоматериалы прикрепляются к протоколу). Также к уже существующим штрафам добавят административный арест, лишение прав.

Кроме того, техосмотр авто может стать обязательным уже с 2022 года.