Откуда везут чай в Украину: ТОП-5 стран-поставщиков

Зеленый чай становится все популярнее, но до черного ему еще далеко

Украина за 2020 год потратила на импортный чай 60,4 млн долларов. Всего в страну ввезли 17,2 тыс. тонн чая, что на 8% больше, чем годом ранее. Главные поставщики чая в Украину:

Шри-Ланка – на 24,4 млн долл. (37% импорта);

Индия – 8,2 млн долл. (14%);

ОАЭ – 7,5 млн долл. (12%);

Китай – 6,6 млн долл. (11%);

Кения – 5,8 млн долл. (10%).

Такие данные предоставили аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом эксперты отметили, что в структуре импорта (а значит и потребления) растет доля зеленого чая. Он составляет уже 16% от общего объема.

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Украина также осуществляет реэкспорт чая, но его объемы сравнительно невелики. В 2020 году было экспортировано 743 тонны чая на общую сумму 5,1 млн долл. 62% украинского реэкспорта чая уходит в Беларусь и Молдову.

"Украинский рынок чая полностью зависим от импорта. Чай уже давно вошел в рацион украинцев, несмотря на отсутствие собственного производства. Но среднестатистический украинец потребляет за год около 0,4 кг чая. Этот уровень потребления еще далек от среднемирового показателя 0,8 кг", – добавляют эксперты.

Напомним, импортный кофе обходится Украине дороже, чем чай. В 2020 году на импорт кофе Украина потратила 116 млн долларов. Интересно, что с 2000-го по 2018 год уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем вырос с 0,2 до 1,2 кг в год.

А о том, какой чай выбрать – в пакетиках или рассыпной, узнавайте из видеосюжета: