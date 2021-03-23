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Отомстили за "Массандру": Украина ввела новые санкции против России

23 марта, 21:49

Игорь Тимофеев

Под ограничительные меры попали все филиалы старейшего винзавода Крыма

Указ президента Украины №109/2021, которым Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры" против российских предприятий, предусматривает также введение санкций против АО "Массандра" – старейшего винзавода в оккупированном Крыму.

Под санкции Украины попали и филиалы производственно-аграрного объединения "Массандра" – "Ливадия", "Таврида", "Гурзуф", "Морское", "Судак", "Приветное", "Малореченское" и "Алушта".

В их отношении будет применено:

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Срок действия санкций – пять лет.

Как сообщали новости "Сегодня", глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что продажа Россией "Массандры" – военное преступление. В МИД Украины продажу РФ крымского завода назвали "юридически ничтожной".

Напомним, что дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций винзавода "Массандра" за 5 млрд 327 млн рублей. Основного акционера этого банка Юрия Ковальчука СМИ называют близким другом президента РФ Владимира Путина.

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Источник: Сегодня

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