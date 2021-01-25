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Падение доллара остановилось, евро еще дешевеет: курс НБУ

25 января, 16:35

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 января

На вторник, 26 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.0126.01Изменение
1 доллар США28,16 грн28,17 грн+ 0,01
1 евро34,25 грн34,23 грн- 0,02

По сравнению со значениями 25 января курс доллара повысился на копейку после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

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Евро при этом продолжает падать в цене. Евровалюта стала дешевле еще на две копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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