Падение ВВП Украины: Нацбанк назвал объективные причины

В 2020 году было существенное уменьшение валового накопления основного капитала почти во всех видах деятельности

В 2020-м реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году. В IV квартале падение экономики Украины замедлилосьдо 0,5% г/г. Ключевым фактором падения ВВП в прошлом году было сокращение инвестиций.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

Основными факторами падения ВВП в 2020-м стали карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире в ответ на распространение COVID-19, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, через связанную с пандемией неопределенность.

В то же время украинская экономика оказалась более устойчивой к этому кризису по сравнению с предыдущими. Коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не столь существенным, как ожидалось в начале кризиса. Самым глубоким было сокращение экономики во II квартале (на 11,2% г/г) вследствие жестких карантинных ограничений. В то же время уже во втором полугодии экономика начала довольно быстро восстанавливаться и практически достигла докризисного уровня в IV квартале 2020 года.

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В течение всего года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% г/г) почти во всех видах деятельности. На сокращение инвестиций повлияло:

ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости;

неопределенности по поводу развития пандемии;

нерешенных вопросов в сфере альтернативной энергетики.

Существенный рост капитальных инвестиций показали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2021-м ВВП Украины увеличится на 4,1%, однако инфляция вырастет до 5%.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год. Ранее регулятор ожидал роста цен на 6,5%, а теперь – на 7%.

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