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Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали

10 февраля, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 11 февраля

На четверг, 11 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

10.0211.02Изменение
1 доллар США27,64 грн27,77 грн+ 0,13
1 евро33,44 грн33,67 грн+ 0,23

По сравнению со значениями 10 февраля доллар подорожал сразу на 13 копеек после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара вырос впервые с 29 января. Впрочем, по итогам недели с 4 по 11 февраля гривня все равно укрепилась на 23 копейки по отношению к американской валюте.

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Курс евро тоже повышается, и довольно быстро. Евровалюта подорожала сразу на 23 копейки. Вчерашний рост курса составил 18 копеек, а до этого евро непрерывно дешевел с 1 февраля.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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