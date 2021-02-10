Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали

На четверг, 11 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

10.02 11.02 Изменение 1 доллар США 27,64 грн 27,77 грн + 0,13 1 евро 33,44 грн 33,67 грн + 0,23

По сравнению со значениями 10 февраля доллар подорожал сразу на 13 копеек после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара вырос впервые с 29 января. Впрочем, по итогам недели с 4 по 11 февраля гривня все равно укрепилась на 23 копейки по отношению к американской валюте.

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Курс евро тоже повышается, и довольно быстро. Евровалюта подорожала сразу на 23 копейки. Вчерашний рост курса составил 18 копеек, а до этого евро непрерывно дешевел с 1 февраля.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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