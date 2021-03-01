Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?

Бизнес все еще далек от оптимистичных ожиданий

Пандемия COVID-19 продолжает менять рынок труда. Речь идет уже не только о карантинных ограничениях, но и о трансформации культуры и технологий в целом.

Новые тенденции в основном носят глобальный характер, хотя в разных странах есть и свои особенности. О том, что уже изменилось и еще будет меняться в Украине, сайту "Сегодня" рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

Что меняется глобально?

Часть тенденций, которые и до этого проявлялись на рынке труда, только усилились на фоне пандемии. Это:

рост спроса на автоматизацию рутинных процессов;

переобучение сотрудников и специалистов;

повышенный спрос на узких специалистов;

спрос на работников новых и формирующихся секторов экономики со стороны глобальных компаний.

Некоторые сектора меняются активнее других. Например, медицина и IT получили дополнительное развитие. А вот туризм и сфера обслуживания продолжают нести потери.

Как это проявляется в Украине?

Удаленная работа становится все популярнее

При этом окончательно офисные сотрудники не готовы полностью перейти на 100%-ную удаленку, предпочтение будет отдаваться посещению офиса 1-2 раза в неделю.

"В этой связи особенно будут ценится коммуникационные навыки сотрудников, умение четко и ясно доносить свои мысли. При этом в этом процессе есть как негативные, так и позитивные стороны для сотрудников. Основной негативной стороной данного процесса является то, что работы в целом станет больше, а грань между рабочим процессом и домашними делами придется выстраивать самостоятельно, что может оказаться довольно болезненным психологическим процессом", – считает Сароян.

Читайте также: Успешный бизнес: новые возможности для тех, кто умеет считать

Рынок труда стал менее мобильным

Большинство сотрудников предпочитают стабильное наличие работы, чем карьерный рост. Такая тенденция сохраниться по крайней мере в 2021 году.

Но постепенно будет выравниваться рынок труда в крупных городах и регионах. Часть сотрудников предпочтут переехать из крупных городов в более комфортное и просторное жилье в других областях и пригородах, считает эксперт.

Машины пока не заменят живых работников

"Говорить о том, что на фабриках в ближайшее время произойдет массовая замена людей машинами явно преждевременно. Скорее квалифицированные узкоспециальные кадры будут все больше вытеснять рабочих низких квалификаций. Частично труд последних будет автоматизироваться", – прогнозирует Сароян.

Узкие специалисты – в топе

Спрос на квалифицированных узкопрофильных специалистов будет сохраняться. При этом они должны быть готовы к дальнейшему обучению, включая приобретение навыков взаимодействия со смежными секторами экономики.

Самыми востребованными будут:

разработчики технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;

финтех-специалисты,

разработчики цифровых платежных систем;

специалисты по внедрению автоматизации;

специалисты по безопасности информационных систем.

Безработица в Украине надолго?

После жесткого январского локдауна экономика несколько оживилась. Но настроения бизнеса в целом остались пессимистичными: спрос на продукцию и услуги упал, расходы растут... Соответственно, многие компании были вынуждены пойти на сокращение численности работников.

В марте ситуация постепенно начнет выправляться, но говорить о бурном спросе на сотрудников и резком падении безработицы в 2021 году пока рано. В лучшем случае уровень безработицы в Украине к концу 2021 года снизится до 9-9,2%, считает Сароян.

А что с зарплатами?

Сами работники стали просить меньше, зато работодатели постепенно начинают предлагать более высокие оклады. Таким образом, в 2021 году между зарплатными ожиданиями и предложением на рынке труда может сформироваться баланс.

Правда, требовать от сотрудников будут больше – работодатели все чаще сопровождают вакансии четкими критериями и предупреждают о необходимости выполнять план.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат. Короткое объяснение – в нашем видео:

А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3 выпуск.