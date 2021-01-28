Парламент создал Временную следственную комиссию по проверке "Укрзализныци"

Созданная Временная парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзализныци" поможет преодолеть коррупцию на железной дороге. Первое заседание ВСК состоится уже 28 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, которого избрали членом этой ВСК, сообщает "Главком".
По словам депутата, созданная 27 января ВСК по "Укрзализныци" позволит депутатам разоблачить коррупционные схемы, которые действуют на железной дороге и загоняют компанию в убытки.
"Коррупционные схемы "УЗ" по своим масштабам могут уступить разве что "Нафтогазу". Коррупция – одна из основных проблем "Укрзализныци", но она не единственная. Ежегодно государственный концерн генерирует огромные убытки, в том числе и из-за непрофессионального менеджмента. Вследствие неэффективного управления и грабежа государственного предприятия, который длился годами, вместо успешного предприятия остались руины: 95% путей уже изношены полностью, а 90% подвижного состава превратилось в хлам", – написал Бондарев.
Он сообщил, что первое заседание следственная комиссия проведет уже 28 января, и выразил надежду, что работа депутатов в ВСК и начатая новым руководителем "Укрзализныци" реформа позволят существенно повысить эффективность компании.
"Очень надеюсь, что реформа "Укрзализныци" будет реализована быстрее. Вместе с тем, я также надеюсь, что мы, как члены новосозданной Временной следственной комиссии, сможем разобраться с коррупцией на железной дороге. Уверен, что эти параллельные процессы должны в конце концов вывести "УЗ" из убытков и поставить на путь развития успешного предприятия", – отметил Бондарев.
Напомним, 27 января в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Председателем ВСК избрана народный депутат Юлия Гришина (фракция партии "Слуга народа"). В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, срок ее деятельности – один год со дня образования.
Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.
В свою очередь, экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и финансовой поддержки государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.
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