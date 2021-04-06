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Пенсии, МВФ и проблемы с дешевой ипотекой. Марченко отчитался о главном в госфинансах

6 апреля, 09:42

Ксения Капустинская

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Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом и занимается обновлением таможни, бюджет страны позволяет избежать проблем с соцвыплатами, а вот с доступной ипотекой под 7% не все гладко.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Утра с Украиной". Мы собрали его главные заявления:

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"Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований и не будет", – сказал Марченко.

"Есть определенные нюансы вхождения в систему. Но не все банки дают под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос... Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу", – заявил министр.

Напомним, в конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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