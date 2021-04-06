Пенсии, МВФ и проблемы с дешевой ипотекой. Марченко отчитался о главном в госфинансах

Таможня готовится к проверкам на полиграфе, а в ПФУ считают дефицит

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом и занимается обновлением таможни, бюджет страны позволяет избежать проблем с соцвыплатами, а вот с доступной ипотекой под 7% не все гладко.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Утра с Украиной". Мы собрали его главные заявления:

На таможне проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах – привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе. Кроме того, планируют внедрить новые IT-системы для противодействия коррупции, а также ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров.

проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах – привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе. Кроме того, планируют внедрить новые IT-системы для противодействия коррупции, а также ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров. Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца. После этого Киев для получения транша должен будет выполнить "домашнюю работу".

Читайте также: Марченко о переговорах с МВФ: Видим свет в конце тоннеля

Соцвыплаты и пенсии будут выплачены даже без транша МВФ. Этому способствует перевыполнение госбюджета на 10 млрд грн.

"Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований и не будет", – сказал Марченко.

Курс гривни до конца года будет "плюс-минус стабильным".

до конца года будет "плюс-минус стабильным". Ипотека под 7% расширяется слишком медленно.

"Есть определенные нюансы вхождения в систему. Но не все банки дают под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос... Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу", – заявил министр.

Дефицит Пенсионного фонда будут покрывать за счет перевыполнения плана доходов от ЕСВ. Накопительная пенсионная система разрабатывается – законопроекты уже в Раде, но все еще продолжается поиск бюджетных компенсаторов.

Напомним, в конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

Видео: Сегодня