Пенсии почти двух миллионов украинцев не дотянули до 2 тысяч гривен

Пенсии менее 2 тысяч гривен в Украине все еще получают 1,8 млн человек. Впрочем, это заметно меньше, чем было в начале 2020 года, когда таких пенсионеров насчитывалось 4,2 млн. Дело в том, что сейчас минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Такую ​​сумму получают те, кто не имеет стажа работы.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Громадського радіо.

"Там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 гривен. В этом году мы платим минимум 2200 грн, для 65-летних – 2400 гривен. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – 2600 гривен. Мы ранжируем людей по возрасту, по возможностям, чтобы не платить 1769 гривен, а платить больше", – заявила Лазебная.

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Напомним, с 1 апреля в Украине повысили требования к стажу для выхода на пенсию.

Кроме того, мы сообщали, что доставка пенсий и соцвыплат домой станет платной:

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