Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет

С 1 марта 2021 в Украине состоится повышение пенсий на 11%. Это произойдет в рамках индексации, которую правительство обязано проводить ежегодно. Кроме того, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, который вводит автоматическую индексацию пенсий с 1 марта, а также немного меняет ее правила.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Внесенный в Раду законопроект, в частности, предусматривает индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых, военнослужащих, прокуроров и т.д.

Шмыгаль также напомнил, что в Украине установлены ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 гривен для людей в возрасте от 80 лет. А в 2021 году введут доплаты для людей старше 75 лет. Правда, начало таких выплат пенсионерам перенесли с июля на октябрь.

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Как известно, сумма ежегодного повышения рассчитывается с применением коэффициента роста показателя "средняя заработная плата, которая учитывается для вычисления пенсии". В этом году коэффициент – 1,11.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальные пенсии для людей старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), были повышены с 2000 до 2400 гривен. Это повышение произошло из-за роста минимальной зарплаты, т.к. эти пенсии, по нормативам, составляют 40% от минималки.

Также украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. На представление людей о приемлемом для них размере пенсии влияют пол, возраст, местность и регион проживания:

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