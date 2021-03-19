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Пенсии вырастут не у всех. Кто из работающих пенсионеров не получит надбавку с 1 апреля

19 марта, 10:51

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Некоторым пенсионерам-работникам придется ждать пересчета еще год

С 1 апреля 2021 года в Украине пересчитают пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию с 1 марта. Таких в Украине – 2,7 млн человек, то есть каждый четвертый пенсионер продолжает официально трудиться. Но далеко не каждый из них получит добавку к пенсии за то, что не ушел на заслуженный отдых.

Если пенсионер уже отработал два года, но пенсию ему не увеличили, нужно обратиться туда же, где он оформлял пенсию, – в отделение Пенсфонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который, при необходимости, можно обжаловать в суде.

Но для начала стоит позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если назовете свои ФИО и ИНН, работники ПФ во многих случаях вам смогут дать разъяснение по телефону.

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О других нюансах читайте на сайте "Сегодня" – Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере.

А пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие пенсионеры их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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