Переход к зеленой экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места

Инвестиции в реализацию Украиной EU Green Deal будут стимулировать технологический прогресс: экономика станет более эффективной и инновационной. Об этом говорили на мероприятии Глобального договора ООН Making Global Goals Local Business – Georgia.

Making Global Goals Local Business – Georgia является платформой для руководителей предприятий и правительств стран – участниц Глобального договора ООН, где обсуждаются инновационные решения для достижения целей Парижского соглашения и целей в области устойчивого развития.

В дискуссионных панелях, организованных ГД ООН, приняли участие бизнес-лидеры, представители правительства, а также международных организаций и сетей Глобального договора Грузии, Украины, Польши, Турции и Беларуси.

Участники мероприятия акцентировали на том, что EU Green Deal ставит ключевой целью сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, и за этой целью стоят амбициозные задачи по глубокой трансформации ключевых отраслей экономики и устоявшихся моделей развития стран ЕС.

"Правительственные консультации с активным участием деловых кругов из различных секторов, в частности сельского хозяйства, транспорта, энергетики, черной металлургии и химической промышленности, имеют решающее значение для лучшего понимания того, что будет означать для экономики согласование с Европейским зеленым курсом. Они продемонстрируют, что практически необходимо для обеспечения того, чтобы промышленность, транспорт и сельское хозяйство стран Восточной Европы успешно встали на путь зеленого перехода с минимальными потерями для общества", – отметила в своем выступлении генеральный и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо.

Участники мероприятия отметили, что в мировом энергетическом секторе сегодня чрезвычайно важным вопросом является постепенная декарбонизация, от успеха которой будет зависеть благосостояние последующих поколений.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, который также принял участие в мероприятии Глобального договора ООН, компания ДТЭК полностью разделяет европейские цели и осознает, что декарбонизация — это важное условие не только для успешной трансформации бизнеса, но и залог успеха и экономической стабильности Украины.

"ДТЭК трансформируется, чтобы стать более экологичным, эффективным и технологичным бизнесом, который в своей деятельности руководствуется принципами ESG. Это наш вклад в построение новой экономики Украины. Мы применяем лучший мировой опыт, внедряем инновации, развиваем новые технологии и открыто делимся своими наработками в этой сфере для достижения глобальных целей ООН", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, что в 2020 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Глобальная цель ДТЭК – стать углеродно-нейтральным к 2040 году.