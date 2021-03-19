Перерасчет пенсий работающим: как выглядит формула?

С 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Таких в стране насчитывается 2,7 млн человек, т.е., каждый четвертый отечественный пенсионер. Сайт "Сегодня" разбирался, как происходит перерасчет пенсий работающим?

Самый простой случай: человек оформил пенсию не более чем два года и 11 месяцев назад (иначе ему пересчитали бы пенсию в 2020 году) и продолжает легально трудиться по найму. За это время он заработал не менее 24 месяцев страхового стажа. Такому пенсионеру пенсию пересчитают с учетом стажа (плюс два года) и его зарплаты.

Например: Работающий пенсионер, мужчина, 62 года, с марта 2019 года получает пенсию 6000 грн. Его трудовой стаж составляет 44 года, а средняя зарплата за последние два года стала больше. В получаемые им 6000 грн пенсии входит доплата за 7 лет сверхнормативного стажа, или 124 грн, то есть "чистая" пенсия за 35 лет стажа, которая пересчитывается с 1 апреля, составляет 5876 грн.

Напомним, формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой (страховой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка.

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Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%. Очевидно, что в 2019 году трудовой стаж этого человека был 42% (0,42 в формуле расчета), а теперь стал 44%. А за счет роста зарплаты его индивидуальный коэффициент стал больше на 0,04, достигнув 2,9. Средняя зарплата по стране, исходя из которой была рассчитана его пенсия, составляла 4888 грн.

Несложно подсчитать, что его "чистая" пенсия станет больше на 361 грн (2% за стаж, остальное за счет повышения индивидуального коэффициента). С учетом доплаты за сверхнормативный стаж (уже 9 лет), пенсионер получит на руки 6406 грн новой пенсии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, кто из работающих пенсионеров не получит надбавку с 1 апреля.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере".

Пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете:

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