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Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список

26 февраля, 15:30

Ксения Капустинская

Финансовые учреждения подписали соглашения об участии в госпрограмме

Первые семь банков в Украине заключили договоры с правительством для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%, которая запускается с 1 марта. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений. Среди них – не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Банки, которые уже подписали соглашения для участия в программе:

  1. Укргазбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. "Глобус".
  4. ПриватБанк.
  5. Мегабанк.
  6. Кредобанк.
  7. ОТП-Банк.

"С 1 марта уже будут выдаваться первые кредиты", – заявил Марченко.

Он уточнил, что целью программы является не только упрощение покупки жилья для украинцев, но и оживление кредитования в стране, а также стимуляция строительства.

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Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на условиях:

Напомним, также в Украине в первой половине года планируют запустить финансовый лизинг для покупки жилья под 5%. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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