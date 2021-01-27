Петрашко "отжимает" контроль за ветеринарной службой, – СМИ

А это – выдача разрешений и сертификатов, в частности, на экспорт зерновых трейдерам в портах

Министр экономразвития Игорь Петрашко пытается забрать у новосозданного Министерства агрополитики контроль над ветеринарной службой.

Об этом сообщает AgroPolit.com со ссылкой на собственные источники в правительстве. По информации издания, министр подготовил проект положения о функциях восстановленного ведомства, куда намеренно не включили контроль за Госпродпотребслужбой и всей вертикалью безопасности продуктов, а также ветеринарно-санитарной вертикалью.

"Игорь Петрашко пытается ухватиться за последнюю соломинку в вопросе контроля за потребслужбой и забрать это право у аграрного министра Романа Лещенко, но тот не дает. Все прекрасно понимают, что это последняя попытка Петрашко забрать под свой контроль выдачу сертификатов на экспорт зерновых трейдерам в портах, проверку бизнеса, выдачу разрешений и сертификатов, но с юридической стороны это нонсенс, потому что уже есть действующее положение о Минагро № 1119", – рассказал собеседник издания.

Он также добавил, что министр агрополитики настаивает, что ликвидация министерства была остановлена и его восстановили, то есть вся его структура уже есть и в ней предусмотрена Госпотребслужба, согласно постановлению правительства от 25 ноября 2015 № 1119 "Об утверждении Положения о Минагрополитики".

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Ранее AgroPolit.com уже сообщал, что сейчас в правительстве намечается многовластие по агросектору, которое порождает нездоровое желание министра экономики любой ценой оставить за собой хоть какую-то часть контроля за агросектором.

Напомним, народный депутат фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко ранее заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась из-за высоких ставок и непрозрачных условий. А также обратил внимание, что кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса.