Петрашко таки "отжал" себе Госпродпотребслужбу, теперь от него ждут оправданий в Раде, – СМИ

Аграрный комитет Верховной Рады Украины вызвал министра экономики Игоря Петрашко для объяснений по блокированию передачи Госпродпотребслужбы (ГПСС) из подчинения Минэкономики в восстановленное Минагрополитики. Об этом рассказал член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат Сергей Бунин в комментарии УНН, пишет "Politeka".

В частности, нардеп отметил, что аграрный комитет хочет получить объяснения от министра Петрашко о том, на каком основании он препятствует передаче ГПСС в Министерство агарной политики.

"ГПСС должна быть в подчинении Минагрополитики, но сегодня эта служба в подчинении Минэкономики. Петрашко настаивает на том, чтобы оставить ее себе", – рассказал нардеп.

Напомним, правительственное постановление №124 о положении функционирования Минагрополитики обнародовали на сайте правительства в конце февраля, хотя ранее планировалось, что решение будет принято не ранее 1 марта 2021 года. И из этого постановления следует, что министр Петрашко таки "отжал" себе ГПСС, хотя аграрные ассоциации выступили против, пишет Агрополит.

Реклама

"Несмотря на активное сопротивление аграрного рынка и нового аграрного министра Романа Лещенко, действующий глава МЭРТ Игорь Петрашко всячески мешал процессу полноценной передачи функции контроля за Госпродпотребслужбой в подчинение Минагрополитики", - указывает издание.

Заметим, что в Раде Петрашко ждут давно. Ранее народный депутат Сергей Тарута сообщал, что депутаты парламентского экономического комитета планируют заслушать отчет Петрашко, и по результатам этого отчета будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты имеют много претензий к работе Петрашко.

В свою очередь, экономические эксперты считают, что результаты Петрашко как министра откровенно негативные. Так, по словам экономического эксперта Виктора Медведя, руководство Минэкономики не занимается экономикой, не имеет стратегии развития и плана действий и лишь осваивает коррупционные схемы.