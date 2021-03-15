Почему бизнесу выгодно открыть зарплатный проект в ПриватБанке именно в марте

Крупнейший государственный банк "ПриватБанк" помогает украинским предпринимателям экономить во время кризиса. Сайт "Сегодня" рассказывал, что в начале февраля "ПриватБанк" запустил масштабную программу "Успешный бизнес!", в рамках которой предоставляет бесплатный или льготный доступ к банковским услугам, наиболее востребованным среди представителей малого и среднего бизнеса.

15 марта стартует четвертый, финальный этап этой программы – "Зарплатный проект", который позволит бизнесу зачислять зарплату сотрудникам на карточки бесплатно или с минимальной комиссией.

На сегодняшний день 46% украинских компаний уже перечисляют зарплату своим сотрудникам именно через "ПриватБанк". Популярность зарплатных проектов в этом банке объясняется, в частности, тем, что деньги переводятся мгновенно и с минимальной комиссией за расчетно-кассовое обслуживание. Их можно перечислять из любого банка, практически из любой точки мира. А приложение "Приват24 для бизнеса" позволяет зачислять зарплату одной ведомостью и формировать бухгалтерскую отчетность в считанные минуты, экономя время и трудозатраты.

Для работников также удобно получать зарплату именно в "ПриватБанке". Здесь разветвленная сеть отделений банка, свыше 20 тысяч банкоматов и терминалов самообслуживания. Это делает "ПриватБанк" самым доступным банком Украины. Вероятно, именно поэтому 56% работающих украинцев уже имеют зарплатные карты "Привата", которые, кстати, выпускаются бесплатно.

Те представители бизнеса, кто подключит зарплатный проект во время акции – с 15 по 26 марта – смогут перечислять деньги через приложение "Приват24 для бизнеса" совершенно бесплатно, а через отделения банков – вдвое дешевле, чем обычно.

Сейчас тариф за расчетно-кассовое обслуживание зарплатных проектов составляет в банке 0,5%, а если делать перевод онлайн, через приложение, – 0,25% суммы. В период акции "Успешный бизнес!" комиссия в отделении банка будет составлять только 0,25%, а через приложение – 0%, то есть бесплатно. Причем зачислять эти целевые выплаты можно на карты любого украинского банка.

Для участия в программе "ПриватБанка" есть только одно условие: нужно быть юридическим лицом или физлицом-предпринимателем и не иметь еще открытого зарплатного проекта в "ПриватБанке".

В частности, акция может заинтересовать компании, которые до сих пор платят зарплату сотрудникам наличными с выручки. Украинское законодательство становится все более требовательным в вопросах выплаты зарплат. Зарплатный проект в "ПриватБанке" гарантирует, что предприятие или ФОПа не упрекнут в том, что они платят работникам зарплату "в конвертах".

Чтобы подключиться к зарплатному проекту на льготных условиях, необходимо зарегистрироваться для участия в программе "Успешный бизнес" с период с 15 по 28 февраля по ссылке. Также надо принять звонок от банка и назвать ОКПО предприятия для подтверждения участия в акции, а затем открыть зарплатный проект или оставить заявку на подключение, и все. Льготные условия будут действовать в период проведения акции, до середины июня.

Добавим, что компании, которые выплачивают зарплату через "ПриватБанк", имеют право на больший кредитный лимит. А сотрудники могу оформить зарплатные digital карты в своем "Приват24" абсолютно бесплатно и не выходя из дома.