Почему транш МВФ не нужен Украине прямо сейчас? Простое объяснение

Миссия МВФ окончила работу в Украине. Ее вердикт – в ближайшее время денег от фонда не будет. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты уверены: пока что предоставление второго транша не только некритично для Украины, но и могло бы стать "ненужным балластом".

Вот их главные аргументы:

В ближайшие месяцы проблем с выплатой госдолга не будет и без транша МВФ. Перед Новым годом Украина получила деньги из-за рубежа, в резервах НБУ находится 28,8 млрд долларов , К тому же никто не отменяет привлечение средств через ОВГЗ. Денег должно хватить до конца лета.

, К тому же никто не отменяет привлечение средств через ОВГЗ. Денег должно хватить до конца лета. Внутренние платежи в гривне (пенсии, соцвыплаты и т.д.) получится обеспечить в любом случае. Это – защищенные бюджетные статьи, они страдают в последнюю очередь, и до такой критической ситуации дойти не должно.

Кредит МВФ в настоящее время мог даже привести к ненужным расходам для Украины. Если бы деньги упали на украинский счет мертвым грузом – не использовались сразу, т.к. просто не на что – по ним бы все равно пришлось платить проценты:

"Если бы резервы сокращались, и Нацбанку нужно было бы делать интервенции, чтобы стабилизировать курс, тогда кредит МВФ был бы необходим. ... А если ситуация противоположная – Нацбанк выкупает валюту на межбанке, золотовалютные резервы увеличиваются – какой смысл в кредите? ... Сейчас это был бы просто обездвиженный капитал, который не работает, но вынуждает платить по нему проценты", – говорит экономист Алексей Кущ.

Однако, в любом случае, Украине нужно оставаться в программе Фонда – это важный "идеологический" сигнал и для других международных партнеров, и для инвесторов. К тому же в начале осени предстоят пиковые выплаты по госдолгу. Поэтому эксперты считают, что к концу лета Украине все же нужно постараться решить все противоречия с МВФ.

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями.

А откуда еще могут поступить деньги в Украину, смотрите в сюжете:

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