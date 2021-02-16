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Почему транш МВФ не нужен Украине прямо сейчас? Простое объяснение

16 февраля, 09:20

Ксения Капустинская , Александра Романюк

"Лишние" деньги от Фонда даже могли бы привести к ненужным расходам

Миссия МВФ окончила работу в Украине. Ее вердикт – в ближайшее время денег от фонда не будет. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты уверены: пока что предоставление второго транша не только некритично для Украины, но и могло бы стать "ненужным балластом".

Вот их главные аргументы:

"Если бы резервы сокращались, и Нацбанку нужно было бы делать интервенции, чтобы стабилизировать курс, тогда кредит МВФ был бы необходим. ... А если ситуация противоположная – Нацбанк выкупает валюту на межбанке, золотовалютные резервы увеличиваются – какой смысл в кредите? ... Сейчас это был бы просто обездвиженный капитал, который не работает, но вынуждает платить по нему проценты", – говорит экономист Алексей Кущ.

Однако, в любом случае, Украине нужно оставаться в программе Фонда – это важный "идеологический" сигнал и для других международных партнеров, и для инвесторов. К тому же в начале осени предстоят пиковые выплаты по госдолгу. Поэтому эксперты считают, что к концу лета Украине все же нужно постараться решить все противоречия с МВФ.

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями.

А откуда еще могут поступить деньги в Украину, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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