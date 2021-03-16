Почему у банков грабительские проценты по кредитам и когда они снизятся

Эксперты говорят, что мало кто из украинцев может подтвердить свои доходы. А понятие "кредитная история" мы понимаем совсем не так, как на Западе

По данным Нацбанка, проценты по кредитам для населения снижаются. В февральском обзоре банковского сектора НБУ сообщил, например, что за прошлый год ставки по кредитам для бизнеса снизились более чем на 6% и вошли в однознаковый диапазон. Однако ставки по кредитам для физлиц продолжают оставаться неприлично высокими. Почему так происходит и когда они снизятся? С этими вопросами разбирался сайт "Сегодня".

100% годовых по кредиту – это не предел

В НБУ признают: потребительское кредитование для банков остается наиболее доходным направлением деятельности. Стоимость кредитов для физлиц, по данным Нацбанка, составляет порядка 35,5% годовых. Разница между ставками по кредитам и депозитам для населения тоже значительная – 24,6%. То есть если, например, ставка по депозиту у какого-то банка составляет 9%, то ставка по кредиту для физлица у этого же банка – в районе 31,6%.

Однако если посмотреть на реальные предложения банков, проценты по кредитам оказываются гораздо выше. Например, один из украинских банков с иностранными инвестициями, который утверждает, что предлагает лучшие условия кредитования, готов выдать кредит до 50 тыс. грн, без залога, под 106% годовых, свыше 50 тыс., под залог имущества, – под 99%.

Другой украинский банк анонсирует ставку по кредиту всего в 30%. Но при этом не включает в эту цифру разовую комиссию (1% от суммы кредита), пакет банковских услуг (2500 грн), страхование жизни заемщика (5-6%, в зависимости от суммы) и другие платежи. Но, поскольку Нацбанк не так давно обязал банки предоставлять клиентам честную информацию, на сайте этого банка можно найти данные о том, что, например, за пользование кредитом в 50 тыс. грн дополнительно, в виде процентов и прочих платежей, придется заплатить еще 48 тыс. грн, то есть заемщику в итоге придется вернуть банку фактически в 2 раза большую сумму. Так что можно считать, что реальный процент по такому кредиту – те же 99%.

И это, отметим, не самые грабительские проценты. В некоторых банках и в небанковских кредитных учреждениях ставки по кредитам порой доходят до 250% в год.

По ипотечным кредитам проценты ниже. По данным на февраль, средняя ставка по ипотечному кредиту составляет на первичном рынке 15,9%, на вторичном – 13,8%. Хотя с учетом всех оформлений и комиссий в реальности цифры выше.

Ипотечные кредиты, конечно, улучшают сводную статистику по кредитам для населения, но человек не так часто покупает недвижимость. Гораздо чаще нужны кредиты под другие цели: на покупку новой техники для дома или личного пользования, на развитие бизнеса и т. д. А по этим кредитам проценты просто чудовищные. Почему так происходит? Ведь в том же Нацбанке и в правительстве постоянно твердят, что кредитование может оживить экономику. Доступные кредиты помогли бы развиваться бизнесу и домохозяйствам.

Нам не раз приводили в пример развитые страны, в которых практически все население "живет в долг". Но проценты там на порядок ниже. Например, в одном из банков соседней Польши небольшой потребительский кредит наличными можно взять под 19% годовых. Точнее, номинальная ставка составляет менее 8%, а остальное – банковские комиссии и прочие платежи. Неудивительно, что, как сообщается на сайте этого банка, в нем каждые 2 минуты оформляется потребительский кредит. Украинец же десять раз подумает, связываться ли с такими дорогими кредитами, или лучше потихоньку копить деньги "под матрасом".

Непредсказуемая экономика – высокие риски

Говоря о причинах дороговизны кредитов в Украине, экономисты обычно в первую очередь упоминают о высокой инфляции. В последние годы инфляция, конечно, снизилась. Но эксперты считают, что сырьевой характер украинской экономики не гарантирует, что такая ситуация будет сохраняться достаточно долго.

"Наша экономика очень зависима от экспорта сырья, и в такой ситуации Нацбанк практически не может влиять на уровень инфляции. Если на внешних рынках растет цена на аграрную продукцию, как это происходит сейчас, на украинском рынке эта продукция тоже дорожает. Растет цена на топливо – то тоже отражается на ценах внутри страны. То есть, если сырьевая экономика, инфляционные скачки и девальвация могут происходить очень неожиданно. Может 5-7 лет быть все стабильно, а потом – опять обвал. А если инфляция или риск инфляции высокий, проценты по кредитам тоже будут высокими, они должны превышать инфляцию. И Нацбанк ничего с этим сделать не может", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Есть еще одна причина высоких процентов по кредитам. Это высокие ставки по депозитам.

"У нас довольно высокие проценты по депозитам. Если высокие ставки по депозитам, то, соответственно, ставки по кредитам должны быть еще выше. У нас сформировалась ошибочное представление о том, что на депозитах можно и нужно зарабатывать. Такую практику надо ломать, причем навсегда. Банк – это не место для зарабатывания денег. Это место для хранения денег и расчетов. Например, Центробанк Китая устанавливал предельно допустимый уровень ставок по депозитам на уровне всего нескольких процентов. То есть, пока у нас держатся высокие ставки по депозитам, дешевых кредитов быть не может априори", – говорит Борис Кушнирук.

Но, пожалуй, наиболее часто дорогие кредиты объясняют высоким риском невозврата этих самых кредитов. В частности, Нацбанк в февральском обзоре банковского сектора считает это главным риском 2021 года. "Кредитный риск остается главным для банков в 2021 году. Несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков еще ощутят финансовые трудности. Это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловит потребность в дополнительном формировании резервов банков", – предостерегают в НБУ.

Риски невозврата долгов банки конвертируют в комиссии и проценты. И чем выше угроза того, что заемщики не смогут или не захотят рассчитываться по кредитам, тем выше проценты они будут выставлять для них. Если банк выставляет 100% годовых, это фактически означает, что, по его расчетам, каждый второй заемщик кредит не вернет.

По словам Бориса Кушнирука, банки закладывают риски невозврата на уровне 15-20%. То есть они ожидают, что такая часть выданных кредитов не будут возвращены. Кроме того, в отличие от западного бизнеса, украинский не привык работать с прибыльностью всего в несколько процентов.

"Конечно, у нас уровень прибыльности значительно выше, чем на западе. Но это, снова-таки, связано с тем, что у нас риски значительно выше", – считает Борис Кушнирук.

Чем больше "тени", тем дороже кредиты

Возникает вопрос, до какого предела могут расти риски и проценты? Не лучше ли отказывать ненадежным клиентам, а остальным выдавать кредиты подешевле?

Эксперты парируют: чтобы отличить надежного клиента от ненадежного, банк должен знать о нем буквально все.

"Деятельность бизнеса должна быть настолько прозрачной, чтобы банк понимал о нем все. А у нас значительная часть бизнеса находится в тени. И такие бизнесмены фактически вообще не могут прийти в банк и взять кредит. Или от них будут требовать такое количество информации, что они сами откажутся брать этот кредит", – говорит Борис Кушнирук.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что кредиты в Украине подешевеют, еслиукраинцы будут честно платить все налогии получать зарплату по-белому.

"В той же Германии, если человек приходит и не может объяснить, за какие деньги он живет, где он взял эти деньги, на него смотрят с большим подозрением и могут даже арестовать. Там банки имеют доступ к информации от налоговой службы, к кредитной истории человека или предприятия, и на основании этих данных делают выводы, выдавать ли кредит", – рассказывает Александр Охрименко.

У нас же люди часто могут подтвердить зарплату в лучшем случае в размере минимальной. Подтверждающих документов на остальные доходы они показать не могут.

"Для банка такой человек – фактически голодранец. О каком кредите может идти речь? Была информация от одного банка, что с начала этого года к нему обратились за кредитом 85 тыс. украинцев, которые хотели получить кредит. Но он смог выдать только 3 тысячи кредитов. Остальные не могли подтвердить доходы. Есть много таких, кто приносит справки от несуществующих фирм. И банки это видят, проверить фирму они могут легко", – рассказывает Александр Охрименко.

В итоге, говорит эксперт, что в банках сейчас катастрофически не хватает клиентов. Платежеспособных, которые могут пройти верификацию и подтвердить происхождение своих доходов.

Кстати, по словам информации, потребительские кредиты, не обеспеченные залогом, в Европе и США тоже дорогие. Конечно, не 200%, как в Украине, но 24-36% в долларах или евро – тоже считается много.

Кредитная история – это не то, что вы думаете

Еще одна проблема украинцев – отсутствие кредитной истории в том значении, которое вкладывают в это понятие в других странах. В Украине уже давно ведется речь о создании бюро кредитных историй. С 1 января 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования, формирования и обращения кредитных историй". Однако пока обмена информацией между банками на этот слабая.

Но даже если бы такой обмен данными существовал, далеко не все могли бы показать банкам свою кредитную историю. Многие считают, что, если они не брали кредитов, это должно демонстрировать их финансовое благополучие и убедить банки в их благонадежности. На самом деле в большинстве стран это производит противоположный эффект, предупреждает Александр Охрименко.

"С точки зрения международного права человеку, который раньше никогда не брал кредиты, серьезные кредиты выдавать нельзя. Во многих странах человек лет 40, который не брал кредиты, это вызывает подозрение. Там, наоборот, люди, чтобы сформировать свою кредитную историю или улучшить ее, специально берут кредиты, штук 20. Сначала маленькие, магазинные, потом побольше. Банки изучают, как человек погашал эти кредиты, и на основании этого делают выводы", – объясняет Александр Охрименко.

В то же время иногда украинам могут "навязать" кредит без их ведома. Как так происходит и что делать? Смотрите в сюжете: