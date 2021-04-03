Подарок городу на День Независимости: в Запорожье откроют новый мост

Мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости. Работы ведутся круглосуточно и дату открытия путепровода объявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, который 2 апреля был на стройке. Возводить мост начали 17 лет назад и работы останавливались из-за нехватки денег.

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Валерия Шапоренко.

Возобновили работы в прошлом году по программе президента "Большая стройка". Согласно этой программе, построят и дорогу "Южный обход". Объездную, который объединит Запорожскую трассу с Южным мостом в Днепре. Поэтому тысячи транзитных автомобилей, в тому числе и тяжелые фуры, будут обходить центр города.

Видео: Сегодня

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал:

"Это действительно масштабный проект, ведь Днепр – город-миллионник фактически не имел обходного пути. Мы возобновили это строительство и хочу всех заверить, что будет завершено его строительство ко Дню Независимости. К 24 августа. Пресловутых запорожских мостов мы тоже завершаем строительство в этом году.

Напомним, в марте 2021 в Запорожье из Стамбула прибыл плавкран LK-800 и начал строительство мостового перехода через Днепр в рамках программы "Большая стройка".

Также рассказывалось, что 24 декабря 2020 в Запорожье президент Владимир Зеленский открыл движение части моста из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр.