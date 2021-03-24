Подсели на доставку борща и отказались от поездок. Как год карантина изменил жизнь в Киеве

Едва ли не сложнее всех во время локдауна живется кинотеатрам

Карантину в Киеве, как и во всей Украине, уже исполнился год. Более того, столица оказалась в красной зоне. Это напомнило киевлянам о первом весеннем локдауне 2020 года. С тех пор жители столицы поменяли многие привычки: стали меньше ходить в кино и ездить на общественном транспорте, зато доставка борща бьет рекорды популярности.

Что именно изменилось, сайту "Сегодня" рассказали аналитики проекта "ЛУН Місто".

Автомобили вместо метро

Количество пассажиров метро так и не вернулось на докарантинный уровень. Если в феврале 2020 года столичным метро воспользовались 38 млн человек, то в феврале 2021-го – только 26 млн. То есть месячный пассажиропоток в метро снизился на 12 млн человек.

А вот пробки на дорогах стали даже мощнее, чем до карантина. Докризисные показатели были превышены уже в июне 2020 года. Небольшое снижение произошло только в самом начале карантина и в пик сезона отпусков. Это говорит о том, что пандемия вынудила киевлян пересесть на личный транспорт вместо общественного.

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В целом мобильность жителей столицы растет в теплое время года и проседает зимой. Динамика общая и для пеших прогулок, и для поездок на транспорте.

Кино – в минусе, доставка – в топе

Уровень посещаемости кинотеатров оценили через объемы купленного зрителями попкорна. В апреле, мае, июне 2020 года с продажей попкорна было совсем грустно – кинотеатры просто не работали. С июля же началось постепенное восстановление, но до докарантинного уровня продаж еще очень далеко.

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Зато карантин помог развиться доставке блюд из кафе и ресторанов. С марта 2020 года начался рост от 75% до 89%.

Сначала чаще всего заказывали суши, бургеры и донеры. Любовь к азиатской лапше начала расти только с октября.

Спрос на украинский борщ показывает стабильный рост – 86% за год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как год карантина изменил Украину в целом.

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