Поезда в красных зонах карантина точно не вернут до 19 марта

В красных зонах карантина ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров поездов останутся в силе, пока в этих областях не ослабят ограничения. То есть до 19 марта запрет точно не будет снят. На данный момент речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

"Ограничения останутся в силе до 19 марта включительно. Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса красных зон согласно решению Минздрава", – заявили в УЗ.

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При этом в компании напомнили, что готовы назначать специальные рейсы, чтобы люди могли выехать или въехать в красные зоны. Например, по состоянию на 11 марта открыта продажа на пять таких спецрейсов в Закарпатье и из него. Специальные рейсы согласовываются с местной властью.

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Кстати, в Украине стало больше оранжевых зон карантина. 11 марта в этот список добавили Николаевскую область. Теперь "красным" считается Киев и девять областей.