Поезда в Украине стали ездить медленнее? Мы проверили скорость "Интерсити"

В Украине планируют запустить поезда со скоростью до 350 км/ч. Это вдвое быстрее, чем "Интерисити", а точнее – их заявленная скорость, 160 км/ч. А вот с какой скоростью "Интерсити" ездят на самом деле?

Корреспонденты "Сегодня" решили провести эксперимент и купили билеты поезд. Они проверили длительность путешествия на самом популярном маршруте "Интерсити" – из Киева в Харьков. Оказалось, что скорость уже давно меньше заявленной. Почему так произошло?

Помощник машиниста Александр Кубарев работает на железной дороге уже 15 лет. Поезда "Интерсити" он водит с самого запуска проекта. Самые быстрые поезда на украинских путях появились в преддверии "Евро-2012". Их запуск поначалу привлекал внимание из-за многочисленных технических сбоев в работе корейских машин. Но со временем работу удалось адаптировать к украинским условиям.

"160 км/ч – максимальная скорость, допустимая, конструктивная – 176. Есть ограничения по рельсам, контактному проводу", – рассказывает Александр.

Но наращивать скорость на железных дорогах мешает не только это. Как уточнил топ-менеджер "Укрзализныци" Александр Перцовский, после запуска "Интерсити" фактическая скорость поездов каждый год уменьшалась – из-за того, что ж/д пути не восстанавливались.

"Сегодняшнее скоростное движение – не такое уж и скоростное. По некоторым направлениям – уже почти на полчаса дольше. 160 км ч – это максимальная скорость. Средняя – где-то 120-110, зависит от участка. Еще остаются участки, на которых "Интерсити" выходит на максимальную скорость, но их стало существенно меньше, чем было на старте программы", – констатировал Перцовский.

Расстояние между Киевом и Харьковом "Интерсити" преодолел за неполные пять часов. Хотя мировая практика показывает: этот путь можно проехать значительно быстрее. До 600 км/ч, которые развивает японский "Синкансэн", нам еще очень далеко.

Но в "Укрзализныце" уже начали искать инвестора для развития скоростного пассажирского движения. Сама госкомпания такое строительство просто не потянет. Как объясняет директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, для этого нужна выделенная линия, на которой будут использоваться только скоростные поезда.

"У нее другая геометрия, другое устройство самих путей. Поэтому эксплуатация, например, грузовых поездов, на таких линиях невозможна", – говорит Вовк.

По его подсчетам, стоимость одного километра таких путей – от 2 до 8 млн долларов. А стоимость самого подвижного состава – около 20-30 млн долларов.

При этом строительство может затянуться на 5-10 лет, уточняет глава ГО "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов. И вот почему:

"Надо понимать – кто и кому принадлежит земля, по которой будет проходить железная дорога. К примеру, если кто-то откажется продавать участок, то объект просто не будет до конца построен".

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Мы спросили у Министерства инфраструктуры, когда в Украине появится скоростной поезд вроде японского, а также о политике государства в развитии пассажирского железнодорожного транспорта. Но там ответили, что эти вопросы "касаются деятельности или заявлений "Укрзализныци".

В экспертной среде чиновникам профильного министерства на всякий случай напоминают: если одна единица управление железнодорожным транспортом начинает запускать модернизацию, строительство либо ремонт, то пять других предприятий тоже подключаются к этой работе.

А пока нам остается завидовать пассажирам других стран, чиновники которых понимают важность развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" анонсировал, что непрофильные активы "Укрзализныци", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко при этом подсчитал, что продажа непрофильных активов "Укрзализныци", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.