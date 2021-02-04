Покупки с кешбэком – сколько можно сэкономить?

В Украине несколько лет существуют кэшбэк-сервисы, которые позволяют экономить на онлайн-покупках. Однако их популярность невелика. Кто-то просто не понимает, что это такое и как работает. У других подобные платформы вызывают недоверие. А кто-то, возможно, просто ленится самостоятельно "добыть" себе скидку в пару процентов, сделав несколько лишних кликов.

Сколько можно сэкономить на покупках с кешбэком? Об этом рассказывает сайт "Сегодня".

Размер кешбэка, как правило, исчисляется процентами от суммы покупки. Реже устанавливается фиксированная сумма за тот или иной товар. Процент в большинстве случаев незначительный – от 1 до 5. Однако если речь идет о дорогих покупках, то может вернуться приличная сумма. Например, на покупке того же смартфона можно сэкономить от 50 до 500 грн, в зависимости от кэшбэк-сервиса и магазина, в котором делается покупка.

Причем закономерность "чем дороже магазин, тем больше кешбэк" здесь не работает. Ну, или не всегда работает. Например, популярный у украинцев Aliexpress, где цены даже с доставкой часто ниже, чем в Украине, сотрудничает со многими кэшбэк-сервисами, и размер кешбэка у него достигает 5% – больше, чем предлагают некоторые украинские магазины.

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Если делать покупки с кешбэком, во многих случаях можно как минимум окупить доставку. А поскольку многие магазины и аптеки сейчас предлагают оформить заказ онлайн и забрать его из пункта выдачи бесплатно, на таких покупках можно попросту сэкономить пару процентов от стоимости товара. Также получается реальная экономия, если сумма покупки большая и из-за этого доставка бесплатна. Но даже если вы заказали пиццу и от этой покупки вам вернули 10 грн – это та мелочь, которая обычно радует.

За счет чего магазины возвращают кэшбэк? За счет своих обычных наценок на товар, в которые вкладываются, в том числе, расходы на рекламу и продвижение. Ведь сотрудничество с кэшбэк-платформами – это один из маркетинговых ходов, цель которого – увеличение продаж и привлечение новых покупателей. По сути, магазины платят кэшбэк-платформам некоторую комиссию за привлечение клиентов, а те делятся частью полученных денег с покупателями.

Раньше сайт "Сегодня" рассказывал, что программы по возврату кешбэка существуют и в украинских банках.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мелочь, а приятно: как работают украинские кешбэк-сервисы в интернете".