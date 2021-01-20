Полиция теперь сможет штрафовать "евробляхеров" на месте

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, а потому теперь может проверять статус автомобилей на иностранных номерах. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать т.н. евробляхеров на месте. Пока что система работает в тестовом режиме в Харьковской области, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине.

Размер первого штрафа – 8,5 тыс. гривен. За повторное нарушение – штраф 17 тыс. гривен или лишение водительских прав на год. Наказание положено за управление авто на иностранной регистрации, которое вовремя не покинуло пределы Украины, и за управление автомобилем на еврономерах не тем человеком, который ввез авто в Украину, сообщают новости "Сегодня"

Видео: Сегодня

Ранее копы могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые – накладывали взыскание.

Полицейские сейчас обязаны останавливать автомобили для проверки, если к ним поступала информация, что за рулем может быть нарушитель. Впрочем, если такой информации не было, у правоохранителей все равно есть право остановить машину.

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Как заявлял глава МВД Арсен Аваков, такие меры помогут привлекать к ответственности "евробляхеров"-нарушителей.

"Плакать не надо – должен быть порядок", - сказал Аваков.

При этом ранее в Верховной Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях" – предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украине льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Речь об этом идет в законопроекте № 4172